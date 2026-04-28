Claudia Sheinbaum confirmó que su administración prepara una nueva regulación para el uso de embajadas y consulados de México en el extranjero, con el objetivo de establecer reglas claras sobre quién puede habitar las residencias oficiales y bajo qué condiciones. La decisión surge luego de la polémica por la estancia del hijo de Marcelo Ebrard en la Embajada de México en Reino Unido, un caso que evidenció la falta de lineamientos específicos. La presidenta explicó que el caso reciente dejó en evidencia un problema de fondo: la ausencia de normas claras sobre el uso de residencias oficiales. Hoy no existe un criterio único que limite quién puede ocupar estos espacios ni en qué momentos. Esta falta de regulación abre la puerta a decisiones discrecionales dentro del servicio exterior. Por ello, el Gobierno de México plantea establecer lineamientos formales que den certeza jurídica. En el contexto de embajadas y consulados, se trata de casas o inmuebles ubicados en el extranjero que el gobierno de México pone a disposición de diplomáticos —como embajadores— para facilitar su trabajo y representación del país. La propuesta en análisis, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, busca definir reglas concretas para el uso de instalaciones diplomáticas. Entre los puntos clave se encuentran: El objetivo es ordenar el funcionamiento interno de embajadas y consulados, evitando usos que no estén claramente justificados dentro de la función pública. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de México inició una investigación sobre Marcelo Ebrard, actual Secretario de Economía, tras confirmarse que su hijo vivió seis meses en la embajada de México en el Reino Unido entre 2021 y 2022 El propio funcionario explicó que esto ocurrió durante la pandemia de COVID-19 y que fue una recomendación de la entonces embajadora, en un contexto excepcional. Además, negó que se hayan utilizado recursos públicos de manera indebida. El punto central del debate no fue solo la permanencia en sí, sino que no existe una norma clara que establezca si familiares de funcionarios pueden habitar estas residencias, por cuánto tiempo o bajo qué justificación. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente a Marcelo Ebrard y dejó en claro dos cosas: