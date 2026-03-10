La Embajada de Estados Unidos en México, ubicada en la alcaldía de Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, implementó un conjunto de nuevas medidas de seguridad que afectan directamente a todos los solicitantes de visa americana. Los cambios abarcan desde la obligatoriedad de la entrevista presencial hasta restricciones estrictas sobre los objetos que se pueden ingresar. Ignorar estas reglas no solo puede retrasar o complicar el proceso, sino que podría resultar en la cancelación del trámite. Uno de los cambios más relevantes de las nuevas reglas tiene que ver con los objetos que están prohibidos dentro de la Embajada de Estados Unidos. A partir de ahora, únicamente se autorizará el ingreso de dispositivos electrónicos pequeños y todos deberán estar completamente apagados. Los objetos permitidos son: En cambio, los equipos electrónicos de mayor tamaño quedan estrictamente prohibidos. Como, por ejemplo: Quienes intenten ingresar con estos dispositivos podrían ser rechazados en la entrada, lo que implicaría perder el turno de su cita y tener que reprogramarla, con los costos y tiempos de espera que eso conlleva. Otro cambio fundamental es la obligatoriedad de la entrevista presencial para prácticamente todos los solicitantes. Según la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en México, a partir de este año deberán asistir personalmente: Existen excepciones limitadas: titulares de visas diplomáticas u oficiales (tipos A-1, A-2, G-1 a G-4, entre otros) y quienes renueven visas B-1, B-2 o Tarjetas de Cruce Fronterizo dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de vencimiento, siempre que se cumplan requisitos específicos de edad y validez original del documento. Comprender qué tipo de visa americana necesitas y cómo prepararte es clave para evitar contratiempos frente a las nuevas reglas de seguridad. La Embajada de Estados Unidos emite distintas categorías de visa, cada una con requisitos y restricciones particulares: Para garantizar que tu trámite no se vea comprometido, sigue estas recomendaciones esenciales: