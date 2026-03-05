Estados Unidos continúa exigiendo un paso obligatorio para todos los solicitantes de visas de no inmigrante (NIV) que tengan entrevistas consulares programadas en sus embajadas alrededor del mundo. Aunque la medida había sido detallada el año pasado por la sede diplomática en Buenos Aires, ya se impuso como política global en todos los consulados estadounidenses. “Este cambio concuerda con la orientación global para todas las Embajadas de EE.UU.“, aclaró la autoridad consular. Quienes soliciten una visa de turismo, negocios, estudio o cualquier otro tipo de visa de no inmigrantes deberán asegurarse de que el número de confirmación del formulario DS-160 coincida exactamente con el registrado en el sistema de citas. Si los códigos no coinciden, el sistema obligará al solicitante a reprogramar su cita. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se reserva una entrevista antes de completar correctamente la solicitud en línea, o cuando agencias de viaje y gestores externos ingresan datos incorrectos. También puede suceder si una persona completa más de una vez el formulario DS-160 y luego mezcla los números. Al menos tres días hábiles antes de la entrevista, todos los solicitantes deben: Ingresar al portal oficial: https://ais.usvisa-info.com Acceder a su perfil personal y hacer clic en el ícono de configuración Seleccionar la opción “Editar” Verificar y actualizar el campo “Número DS-160” con el código correcto Guardar los cambios El sistema solo permite una actualización del número DS-160 sin cancelar la cita. Si no se corrige a tiempo, será obligado a iniciar nuevamente el proceso de solicitud. Más allá de si se utilizó un agente de viajes, un gestor o un tercero para completar el formulario, la Embajada advierte que cada solicitante es el único responsable de la información que presenta. Por eso, recomienda verificar cada detalle del trámite, especialmente el código de confirmación del formulario. En caso de que el código del formulario DS-160 no coincida con el del sistema de citas en el momento de la entrevista, la cita será cancelada y no se podrá continuar con el trámite. En ese escenario, el solicitante deberá comenzar nuevamente, generando demoras y posibles pérdidas económicas si ya había realizado pagos o viajes. Por eso, la recomendación es verificar con tiempo y no delegar totalmente el proceso en terceros. La actualización busca mejorar el control de seguridad y evitar errores administrativos que retrasen los procesos. Ya avanza en las embajadas de EE.UU., por lo que es fundamental que quienes tengan entrevistas programadas en los próximos meses cumplan con este paso. No hacerlo puede significar perder la cita y tener que volver a empezar.