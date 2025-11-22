Todo lo que debes saber sobre la nueva nueva sede de la Embajada de EE.UU. en México.

Es oficial, la Embajada de Estados Unidos cumplió su ciclo en la sede consular de en Hamburgo 213, en Juárez, y desde este lunes 24 de noviembre, la atención comenzará a darse en la nueva sede localizada en Presa Angostura 225, colonia Irrigación, en Miguel Hidalgo, CDMX.

La Embajada de EE.UU. en México anunció un radical cambio que afecta a inmigrantes, turistas y estadounidenses que buscan renovar su pasaporte, entre otros trámites. Embajada de Estados Unidos en México

Con este cambio, la Embajada de Estados Unidos en México recordó las restricciones y prohibiciones que se deben tener en cuenta al momento de ingresar a las oficinas consulares de esta sede, así que presta mucha atención.

Una a una las restricciones de la Embajada de EE.UU. en México

Cabe resaltar que la nueva sede no cuenta con estacionamiento y que el Centro de Atención al Solicitante, CAS, de Hamburgo 213, colonia Juárez, permanecerá en su ubicación actual.

No se permite ingresar con celulares, tabletas, audífonos o relojes inteligentes.

No se permiten líquidos.

La Embajada no cuenta con resguardo, planea con anticipación.

Todo lo que debes saber si tienes una cita en la Embajada a partir del 24 de noviembre

Si tu cita consular está programada desde el 24 de noviembre de 2025 en adelante, tu entrevista será atendida en la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos ubicada en Irrigación, en Presa Angostura 225.

La entrada a Servicios Consulares se encuentra en la esquina de Casa de la Moneda y Calzada Legaria, donde deberás presentarte directamente el día de tu cita. No es necesario realizar ningún trámite adicional ni reagendar: tu cita actual sigue siendo válida, por lo que solo debes continuar revisando tu correo para cualquier notificación oficial.

Para llegar con mayor facilidad, puedes apoyarte en la ubicación oficial del complejo consular aquí: https://usembmx.com/MapaNuevaEmbajada

La información completa sobre visas, funcionamiento de la nueva sede y su proceso de mudanza está disponible en el sitio web oficial de la Embajada: mx.usembassy.gov.