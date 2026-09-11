La energía eólica es una de las respuestas del mundo para conseguir electricidad limpia (Fuente: archivo).

Después de años de estancamiento en la generación de energía eólica, el sector prevé incrementar su capacidad 84% en los próximos cuatro años.

La energía eólica es una de las respuestas del mundo para conseguir electricidad limpia (Fuente: archivo).

Durante el foro “Avances tecnológicos y lecciones aprendidas en el desarrollo de proyectos eólicos”, organizado por la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y el Global Wind Energy Council (GWEC), el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía (Sener), Jorge Islas Samperio, reveló que México pasará de generar 24.61% de energía renovable, es decir, 82 terawatts hora (TWh) en 2025 a superar 38% de participación (170 TWh) para el año 2030, destinando más del 74% de las adiciones de capacidad de la administración a fuentes limpias.

Para el sector eólico, el plan de la Sener incrementará 6,860 megawatts (MW) de capacidad, de los cuales 4,701 MW ya están asignados a 17 centrales eólicas y 2,159 MW pendientes por asignar.

Además, el funcionario destacó que la energía solar, la eólica y la hidroeléctrica son esenciales para complementar a la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

El subsecretario Islas destacó las oportunidades que se abren en la cadena de valor de la energía eólica incluyendo la fabricación y suministro de aerogeneradores, palas, torres, góndola, componentes eléctricos y de control; así como también en la construcción, instalación, operación y mantenimiento y repotenciación de parques eólicos.

Además, dijo que la dependencia analiza el potencial de inversión para la energía eólica marina, cuyos detalles publicarán dentro de poco tiempo, pues para la Sener esta tecnología representa una palanca clave para alcanzar las metas de transición energética previstas en el país.

Adjudican ocho parques

Durante el encuentro, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ya se adjudicaron ocho proyectos eólicos en esquemas mixtos, mismos que tendrán una capacidad de 2,949 MW y empezarán a operar entre 2029 y 2030. Estos parques se ubican en Nuevo León y Tamaulipas, integrando sistemas de baterías cercanos a 890 MW para abastecer los polos industriales del noreste.

Por su parte, la Secretaría de Energía también destacó la creación de una ventanilla única que busca agilizar los proyectos para esquemas de autoconsumo para empresas con requerimientos energéticos de 0.7 a 20 MW.

En esta ventanilla única, la Sener se coordina con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la propia CFE, así como la implementación de la nueva Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE), que sustituye a la anterior EVIS con un primer trámite 100% digitalizado para prevenir conflictos y proteger a las comunidades.