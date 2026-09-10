Llega la CFE a Morelos: habrá instalación eléctrica y renovación de red en todas estas zonas

Autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sostuvieron una reunión de trabajo con representantes del Gobierno de Morelos, municipios y Protección Civil, para reforzar la presencia en el territorio.

Durante el encuentro se analizaron los avances en la atención de distintos asuntos relacionados con el suministro eléctrico y se acordaron nuevas acciones para fortalecer la coordinación entre la CFE y las autoridades estatales y municipales.

Llega la CFE a Morelos: habrá instalación eléctrica y renovación de red en todas estas zonas

CFE fortalece la infraestructura eléctrica y la prevención de riesgos en Morelos

Entre los principales acuerdos se encuentra la elaboración conjunta de un programa de prevención de riesgos, en el que participará Protección Civil. También se buscará reforzar la colaboración con los municipios en las tareas de poda, con el propósito de:

Agilizar los trabajos preventivos Reducir posibles afectaciones a la infraestructura eléctrica

Además, las autoridades acordaron establecer reuniones periódicas y comunicación directa entre los gobiernos locales y la CFE para mejorar la coordinación en la zona.

Estas medidas se implementan en un escenario de suficiencia eléctrica para Morelos.

Consumo energético en Morelos

En la actualidad, el estado dispone de una capacidad de 919 MVA, mientras que la demanda máxima registrada en mayo de 2026 alcanzó los 512 MVA. Esto representa una capacidad disponible de 44.2%.

Para mantener este margen y responder al crecimiento previsto de la demanda, la CFE destina 91.74 millones de pesos a distintos proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura de distribución. Las obras contemplan:

Subestaciones

Líneas de media tensión

Renovación de redes

Sustitución de conductores

Una de las intervenciones principales es la ampliación de la Subestación Tejalpa, que requiere una inversión de 37.29 millones de pesos. El proyecto permitirá elevar su capacidad de 30 a 40 MVA y contribuirá a fortalecer el suministro eléctrico en esa zona.

CFE reporta avances en mantenimiento y cobertura eléctrica

Además de las obras de modernización, la Comisión mantiene un programa permanente de mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Entre enero y agosto de 2026 se realizaron 279.764 acciones en líneas, subestaciones y redes, cifra que representa un avance de 121% respecto de lo programado.

Entre los trabajos realizados se encuentran:

Poda de árboles Inspecciones de líneas Instalación de sistemas de protección para la fauna Sustitución de apartarrayos Asilamientos

Con estas acciones de coordinación territorial, inversión, mantenimiento, modernización y ampliación de la cobertura, la CFE busca fortalecer la confiabilidad y seguridad del suministro eléctrico en Morelos, además de avanzar en un servicio más cercano a las necesidades de la población.