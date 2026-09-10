Confirmado | La CFE anunció que cortará la luz por 8 horas este viernes 11 de septiembre en estas zonas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó una suspensión temporal en el suministro de energía eléctrica programada para este viernes 11 de septiembre, la cual afectará a diversos usuarios mexicanos durante un lapso aproximado de 8 horas continuas.

Este corte de luz responde a labores técnicas urgentes que buscan garantizar la estabilidad operativa del sistema de distribución eléctrica en la región. Las labores requerirán la interrupción del servicio desde mediodía hasta entrada la tarde, un margen de tiempo en el que los usuarios afectados deberán tomar medidas preventivas para resguardar sus alimentos y aparatos electrónicos.

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¿Dónde y en qué horario se realizará el corte de luz este viernes 11 de septiembre?

De acuerdo con la información oficial difundida por el organismo dirigido por Emilia Calleja Alor, el corte del servicio eléctrico tendrá lugar en el estado de San Luis Potosí. De esta manera, dará inicio a las 11:00 AM y se extenderá hasta las 7:00 PM (19:00 horas) de este viernes 11 de septiembre.

Durante esta ventana de ocho horas, las cuadrillas de técnicos de la CFE operarán de manera continua para concluir la intervención en los lapsos estimados. El restablecimiento de la energía comenzará a efectuarse de manera paulatina una vez concluidas las maniobras a las 19:00 horas, proyectándose una reincorporación rápida en áreas urbanas.

¿Cuáles son las zonas afectadas por la suspensión de la CFE en San Luis Potosí?

Ante las dudas que existen entre los usuarios, las fuentes locales indicaron que el corte no aplica para todo el estado ni para el municipio capital de San Luis Potosí, sino que se concentra en el Altiplano potosino, afectando de forma directa al municipio de Real de Catorce y sus localidades colindantes.

Entre las zonas que experimentarán la interrupción temporal del flujo eléctrico se destacan:

La cabecera municipal de Real de Catorce.

Comunidades y poblados rurales dependientes del circuito de distribución de la zona.

Áreas turísticas y comerciales situadas dentro del perímetro de mantenimiento.

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¿Por qué razones la CFE suspenderá el servicio eléctrico durante 8 horas?

Según el informe proporcionado por la CFE, esta interrupción programada responde a labores de mantenimiento preventivo, sustitución de líneas de alta tensión y reforzamiento de la red general de distribución.

El objetivo central de estas maniobras es:

Modernizar el cableado para prevenir fallas o apagones no programados en el futuro.

Incrementar la estabilidad del voltaje ante la alta demanda eléctrica regional.

Garantizar la continuidad y calidad en el suministro de luz para las familias potosinas.

¿Qué recomendaciones deben tomar los usuarios antes de la interrupción?

Para minimizar inconvenientes en las actividades diarias, los organismos de atención al cliente y medios informativos sugieren llevar a cabo los siguientes pasos:

Carga preventiva de batería : conecta dispositivos móviles, laptops y lámparas de emergencia antes de las 11:00 AM.

Protección de electrodomésticos : desconecta aparatos de alto consumo (televisores, refrigeradores, microondas) para evitar averías ante posibles variaciones de voltaje cuando vuelva la luz.

Reserva de agua potable : toma en cuenta que la falta de energía eléctrica puede frenar temporalmente el funcionamiento de bombas de agua o sistemas hidroneumáticos locales.

Almacenamiento térmico: mantén cerradas las puertas del refrigerador para conservar la temperatura y los alimentos congelados en óptimas condiciones.

Para reportar fallas adicionales fuera del horario estipulado o verificar tu colonia en particular, la CFE pone a disposición el número telefónico gratuito 071, la aplicación móvil CFE Contigo y su cuenta oficial en X (@CFE_Contigo).