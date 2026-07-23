Oficial y confirmado La CFE anunció corte de servicio de luz del 23 al 24 de julio afectará a más de 2,000 habitantes.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que llevará a cabo trabajos de mantenimiento que dejarán sin servicio eléctrico a varias comunidades del municipio de Galeana, Nuevo León.

Según el comunicado oficial, el corte se realizará desde las 22:00 horas del jueves 23 de julio hasta las 02:00 horas del viernes 24 de julio.

Oficial y confirmado | La CFE anunció corte de servicio de luz del 23 al 24 de julio: afectará a más de 2,000 habitantes por mantenimiento. Freepik

Qué localidades se quedarán sin luz

De acuerdo con la información difundida por la CFE, las comunidades que resultarán afectadas por esta suspensión temporal son:

San Roberto

Entronque San Roberto

El Camuco

La Leona

San José de Raíces

El Refugio de los Ibarra

Presa de Gámez

Ejido El Potosí

Ejido Positos

De acuerdo con estimaciones basadas en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, algunas de estas localidades, como San José de Raíces y San Roberto, concentran a buena parte de la población total afectada por el corte, que en conjunto supera los 2,000 habitantes entre todas las comunidades mencionadas.

La dependencia señaló que el servicio eléctrico se restablecerá una vez que concluyan los trabajos de mantenimiento programados.

Recomendaciones de la CFE

Ante este corte temporal, la Comisión Federal de Electricidad hizo un llamado a los habitantes de las localidades mencionadas para que tomen las medidas preventivas necesarias y así evitar contratiempos derivados de la falta de suministro eléctrico.

La CFE agradeció la comprensión de los usuarios que se verán afectados y reiteró que este tipo de trabajos son necesarios para garantizar la continuidad y la calidad del servicio eléctrico en la región.

La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, con el fin de evitar la propagación de rumores que puedan generar alarma de forma innecesaria.