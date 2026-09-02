La modernización del servicio eléctrico en México avanza con la incorporación de nuevos medidores de luz. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarrollará un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías que reducirán los cortes en el suministro y fortalecerán la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Uno de los proyectos más representativos se desarrolla en la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, ubicada en Sonora. En este complejo ya operan las dos primeras etapas de generación y almacenamiento, que aportan 72 megawatts mediante tecnología BESS (Battery Energy Storage Systems). Con ello, la red eléctrica gana mayor flexibilidad y confiabilidad.

Estas soluciones también facilitan una mayor integración de fuentes renovables, como la energía solar, dentro de la red eléctrica del país.

Confirmado | Visitarán casa por casa para cambiar medidores de luz: será obligatorio abrir para continuar con el servicio eléctrico (foto: archivo).

¿Cómo funciona la tecnología BESS?

Los sistemas BESS son fundamentales para la gestión de la electricidad, ya que permiten almacenar energía durante períodos de alta disponibilidad y liberarla en momentos de mayor demanda o cuando la producción de fuentes renovables disminuye. La integración de los nuevos medidores de luz de la CFE a la cadena eléctrica proporcionará un servicio más eficiente y estable.

En la práctica, esta tecnología optimiza el aprovechamiento de la energía producida por parques solares y eólicos, incluso en condiciones climáticas desfavorables. Asimismo, se asegura que la red responda con mayor celeridad ante fluctuaciones en el consumo o situaciones imprevistas que puedan comprometer el servicio.

Estos sistemas actúan como una reserva estratégica que permite equilibrar en tiempo real la oferta y la demanda de electricidad, minimizando los efectos de la intermitencia y garantizando un suministro más confiable.

¿Qué ventajas ofrecen los nuevos medidores de la CFE?

Las ventajas más destacadas de los sistemas de almacenamiento energético son las siguientes:

Fortalecimiento de la seguridad energética nacional Optimización del uso de líneas de transmisión y subestaciones Respuesta más rápida ante contingencias Integración más eficiente de energías renovables Mayor estabilidad operativa

Además, estos sistemas contribuyen a la reducción de costos operativos y al mejoramiento de la calidad del suministro en regiones que se encuentran alejadas o que disponen de infraestructura limitada.

Transformación de la infraestructura eléctrica de México

La implementación de esta tecnología constituye un elemento esencial de la estrategia energética promovida por el Gobierno de México, con el objetivo de adecuar al sistema eléctrico a los retos que plantea el crecimiento económico y social de las próximas décadas.

Este enfoque busca satisfacer las exigencias futuras mediante la adopción de tecnologías avanzadas que fortalezcan la infraestructura energética del país, asegurando un suministro confiable y sostenible.

Los sistemas de almacenamiento con baterías, comúnmente denominados BESS, constituyen instalaciones diseñadas para almacenar energía generada a partir de fuentes renovables , permitiendo su utilización en momentos requeridos. Este sistema contribuye a la estabilización del suministro eléctrico y a la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.

Además, su implementación favorece un ambiente más sostenible, promoviendo un futuro energético más limpio y eficiente. Los BESS son una pieza fundamental en la transición hacia un modelo energético renovable.