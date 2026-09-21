No es la heladera | El electrodoméstico que debes desenchufar por la noche para pagar más barato la luz, según CFE

Ahorrar energía significa disminuir el consumo de electricidad y aprovechar de manera más eficiente los recursos disponibles. No se trata de sacrificar comodidad, sino de incorporar tecnologías, hábitos y prácticas que permitan evitar el desperdicio de luz sin modificar de forma significativa la vida cotidiana.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) destaca que implementar medidas de ahorro energético puede ayudar a reducir los gastos mensuales del hogar y, al mismo tiempo, favorecer un consumo más responsable de los recursos.

No es la heladera | El electrodoméstico que debes desenchufar por la noche para pagar más barato la luz, según CFE

Conoce los trucos para ahorrar en la boleta de luz y desenchufa los electrodomésticos que más electricidad consumen. Así podrás evitar la “energía fantasma” que tanto impacta en los recibos.

¿Qué es la “energía fantasma”?

Una parte del consumo eléctrico de los hogares ocurre incluso cuando los aparatos no están en funcionamiento. Este gasto, conocido como “energía fantasma”, se produce cuando los dispositivos permanecen conectados a la corriente aunque estén apagados o en modo de espera.

Uno de los ejemplos más habituales es el televisor, que puede consumir electricidad mientras permanece conectado durante varias horas, aunque no esté siendo utilizado.

La Agencia Internacional de Energía indica que los equipos apagados o en modo de espera representan un consumo promedio de 1.6 kilovatios por hogar.

Aunque este gasto pueda parecer mínimo, la suma de todos los dispositivos conectados puede incrementar el consumo eléctrico y terminar reflejándose en el recibo de luz.

Cuáles electrodomésticos desenchufar para ahorrar energía, según la CFE

Desconectar los equipos que no se utilizan, especialmente durante la noche o cuando no hay personas en la casa, puede contribuir a reducir el consumo. Entre los dispositivos que conviene revisar se encuentran:

Televisores y consolas de videojuegos

Computadoras y equipos de sonido

Cargadores de celulares y tabletas

Impresoras y microondas

Ventiladores, calefactores y cafeteras

Lavadoras y secadoras

Distintos estudios sobre consumo energético indican que cada uno de estos aparatos representan una proporción importante del gasto eléctrico de un hogar, más aún si permanecen conectados y nadie los utiliza.

Beneficios de reducir el consumo eléctrico

Incorporar pequeñas modificaciones en la rutina diaria puede generar distintos beneficios, entre ellos:

Disminuir el monto del recibo de electricidad.

Aprovechar de manera más eficiente los aparatos eléctricos.

Reducir la demanda de energía y contribuir a disminuir el impacto ambiental asociado a su generación.

El ahorro energético no necesariamente requiere realizar grandes inversiones. Algunas medidas sencillas pueden ayudar a evitar consumos innecesarios, tal es el caso de:

Apagar las luces que no se utilizan Desconectar cargadores y aparatos Aprovechar la iluminación natural

Adoptar estos hábitos permite tener un mayor control sobre la servicio en casa. Cada dispositivo que se desconecta cuando no es necesario y cada luz que se apaga al abandonar una habitación contribuyen a un uso más eficiente y responsable de la energía.

Además de ayudar a controlar los gastos del hogar, estas prácticas favorecen un consumo energético más consciente y contribuyen al cuidado del medio ambiente.