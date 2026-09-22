El Congreso también impulsa medidas para regular el uso de celulares.

Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela un dato que genera alarma en distintos sectores de la sociedad: los jóvenes mexicanos pasan, en promedio, casi 90 días ininterrumpidos al año frente a sus celulares, consumiendo contenido principalmente de redes sociales como Instagram y Facebook.

El INEGI reveló en mediciones de entre 2024 y 2025 que los jóvenes de 18 a 24 años son quienes más tiempo destinan a sus dispositivos, con un promedio de entre 5.7 y 5.9 horas diarias. Anualmente, esta cifra representa un uso de más de 2,150 horas, es decir, aproximadamente 89 días y 17 horas sin pausa.

Los jóvenes, el grupo de edad con mayor exposición a pantallas

El fenómeno no se limita a los jóvenes adultos. Según la ENDUTIH 2025, otros grupos etarios también registran un uso considerable del celular:

Niños de 6 a 11 años: 2.6 horas diarias en promedio.

Adolescentes de 12 a 17 años: 4.5 horas diarias, equivalentes a mil 642 horas al año.

Jóvenes de 18 a 24 años: entre 5.7 y 5.9 horas diarias, el grupo con mayor exposición.

Jóvenes en México pasan 90 días al año utilizando el celular.

A su vez la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) confirma que durante 2025 hubo 103.2 millones de personas usuarias de teléfono celular en el país, cifra que representa el 84.6% de la población mexicana.

En comparación con 2015, esto significa un incremento de 26.8 millones de personas que se sumaron al uso de tecnología móvil.

Los datos corresponden a la ENDUTIH 2025, cuyo levantamiento en campo se realizó del 25 de agosto al 17 de octubre de ese año mediante entrevista directa con dispositivos electrónicos. El INEGI presentó y difundió sus resultados oficiales el 16 de junio de 2026.

Gobierno de México restringe el uso de celulares en primarias y secundarias

Ante este panorama, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum abrió un debate nacional sobre la adicción a las pantallas en jóvenes y las afectaciones cognitivas derivadas del uso indiscriminado de dispositivos móviles.

Gobierno de México restringe el uso de celulares en primarias y secundarias. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Tras una serie de diálogos con autoridades, docentes, pedagogos y especialistas, se anunció este lunes en la “Mañanera del Pueblo” que a partir del martes 3 de noviembre entrará en vigor la restricción del uso de celulares y tabletas en las escuelas primarias y secundarias.

Con esta disposición, los niños ya no podrán acceder a sus teléfonos durante las horas de clase ni en el recreo, salvo en casos de emergencia o actividades recreativas previamente planificadas por las instituciones educativas.

En el nivel preparatoria y universidad, la medida no será obligatoria: se busca en cambio que los propios estudiantes tomen conciencia de las consecuencias del uso excesivo de pantallas para reducir por voluntad propia este consumo.

La mandataria federal descartó que se trate de una “prohibición” y aseguró que el objetivo de la medida es recuperar la creatividad de niñas, niños y adolescentes, evitando así impactos negativos en su desarrollo emocional.