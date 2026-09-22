Las grandes compañías tienen el desafío de encontrar y gestionar proveedores de manufactura y Radii busca solucionar este problema. La startup originaria de Querétaro usa inteligencia artificial para que una automotriz o una empresa aeroespacial pueda encontrar quién fabrique cada una de las miles de piezas que necesita sin que esto sea un un proceso de meses, con auditorías y cientos de proveedores.

“Nuestro objetivo es que puedan comprar manufactura de excelencia a un clic de distancia”, explicó Juan Pablo Estrada, cofundador y CEO de Radii a El Cronista.

La empresa nació hace dos años, cuando Estrada, quien previamente dirigía un machine shop familiar, y su cofundador César Aranda, con experiencia en tecnología en Deloitte y en Hyundai, identificaron las dificultades que enfrentaban las grandes compañías para encontrar y gestionar proveedores de manufactura.

El problema, según el emprendedor, comienza desde la búsqueda de proveedores. Las empresas pueden tener que licitar más de 10,000 números de parte al año y encontrar pequeñas y medianas empresas que, en muchos casos, todavía no cuentan con página web, procesos digitalizados o estructuras institucionalizadas.

“Ese proceso genera problemas de calidad, de comunicación y también de corrupción. Entonces, pues eso son ineficiencias”, dijo Estrada.

Una vez asignados los proyectos, la gestión tampoco está digitalizada. Cotizaciones, órdenes, comunicación y seguimiento pueden terminar repartidos entre llamadas, correos electrónicos y WhatsApp, mientras que las pymes enfrentan además una restricción adicional: tienen pedidos, pero no necesariamente capital para financiarlos.

IA para encontrar quién puede fabricar cada pieza

Estrada asegura que este problema no habría podido solucionarse sin la existencia de la IA. La cantidad de variables involucradas hacía prácticamente imposible resolver el problema con herramientas tradicionales.

Radii desarrolló cuatro herramientas de inteligencia artificial que buscan concentrar ese proceso en una sola plataforma.

El cliente carga un plano 2D o un diseño 3D, junto con las especificaciones del proyecto, y la plataforma realiza una cotización y un análisis de factibilidad. Después, el sistema identifica dentro de su red de proveedores qué empresa tiene las capacidades necesarias para fabricar la pieza.

La plataforma también gestiona el proyecto hasta la entrega, mientras Radii se encarga de la compra, coordinación, calidad y logística.

La compañía trabaja actualmente con empresas globales de sectores como automotriz y aeroespacial y, de acuerdo con su CEO, ha crecido cinco veces cada año desde que comenzó a facturar.

Entre sus clientes menciona a empresas como Tesla, Morgan Advanced Materials y BMW y se encuentra en proceso de trabajar con Siemens en México. La empresa asegura que incorpora alrededor de dos nuevos clientes al mes, con contratos que pueden representar entre u$s 100,000 y 500,000 anuales, dependiendo del cliente.

El crecimiento también llevó a Radii a Estados Unidos. La startup cuenta con un warehouse en Chicago y una red de manufactura que incluye proveedores en México, Estados Unidos, China, India y Europa.

La lógica no es necesariamente fabricar todo en México. El cliente puede priorizar precio, tiempo de entrega o manufactura local y, con base en ello, Radii busca al proveedor correspondiente.

“Radi es replicable en todo el mundo”, afirmó Estrada.

El modelo también busca cambiar la relación de las pequeñas y medianas empresas manufactureras con sus clientes. En lugar de invertir recursos en marketing, ventas o desarrollo de una página web, los proveedores reciben desde la plataforma proyectos que corresponden con sus capacidades y pueden aceptar una orden de compra desde ahí.

De la manufactura al financiamiento de las pymes

El siguiente paso para Radii apunta a un problema distinto, pero relacionado con la misma cadena: el acceso al capital.

Estrada explica que las grandes empresas pueden pagar a 60, 90 o incluso 120 días, un plazo que puede ser difícil de soportar para una pequeña y mediana empresa (pyme) que necesita capital para comprar materiales, contratar personal o aceptar nuevos proyectos.

Por ello, la startup contempla convertirse en una especie de banco de manufactura dentro de su propio ecosistema y ofrecer factoraje a las empresas proveedoras.

La idea es que una vez que Radii tenga consolidada su plataforma de oferta y demanda, pueda levantar una nueva ronda de capital para financiar las órdenes de las grandes compañías y permitir que las pymes cobren antes.

La empresa levantó recientemente u$s 750,000 de 500 Global, fondo que ha invertido en startups mexicanas como Clip. Estrada señala que el capital será destinado a acelerar el desarrollo tecnológico y el crecimiento comercial.

Radii espera cerrar 2026 con alrededor de u$s 2.5 millones en ventas, frente a 500,000 en 2025 y 100,000 durante sus primeros seis meses de operación. Para 2027 y 2028, la meta que plantea el emprendedor es superar los 10 millones de dólares en ventas.

Para Estrada, el objetivo va más allá de aprovechar el nearshoring. La apuesta es demostrar que desde México también pueden construirse compañías tecnológicas capaces de competir globalmente.