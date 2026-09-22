En un movimiento determinante para el mapa energético nacional, la firma mexicana ESENTIA Energy Development, anunció la firma de un contrato definitivo para adquirir el 100% de las partes sociales de Energía Occidente de México (EOM), filial de la canadiense TC Energy, por un monto de 400 millones de dólares (560 millones de dólares canadienses).

La operación integra a la infraestructura de la compañía mexicana el Sistema Guadalajara-Manzanillo, una red estratégica de aproximadamente 313 kilómetros que transporta hasta 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural entre Jalisco y Colima, conectando plantas eléctricas e industrias clave del occidente del país.

Una red integrada única del Golfo/Texas al Pacífico

La transacción resulta clave para el posicionamiento estratégico de ESENTIA, al interconectar de forma directa el nuevo sistema con su red existente —el sistema Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara (VAG), operado por su subsidiaria Esentia Pipeline de Occidente—.

Con esta extensión hasta el Puerto de Manzanillo, ESENTIA se consolida como la única empresa privada con un sistema integrado de gasoductos de gas natural que conecta la Cuenca Pérmica en Texas directamente con la costa del Pacífico de México, lo que permitirá generar sinergias operativas, reducir costos y elevar la flexibilidad comercial en todo el corredor.

“La Adquisición es consistente con la estrategia de ESENTIA de construir un sistema cohesionado de transporte transfronterizo mediante operaciones de M&A disciplinadas y oportunidades de bajo riesgo que aprovechen nuestra infraestructura existente”, destacó Daniel Bustos, CEO de Esentia.

“La Adquisición ampliaría la capacidad de ESENTIA para atender a clientes actuales y potenciales dentro del área de influencia del sistema combinado, incluida la demanda proveniente de la generación eléctrica, los clientes industriales y posibles proyectos relacionados con GNL, y contribuiría a fortalecer la posición de ESENTIA como una de las principales plataformas de transporte de gas natural en México”, añadió Bustos.

Estructura financiera y aprobaciones regulatorias

El contrato de compraventa (Equity Purchase Agreement) fue suscrito entre subsidiarias de ESENTIA y las vendedoras TC Energía Mexicana y TCPL CentrOriente Ltd. Para esta operación, Citigroup actuó como el asesor financiero exclusivo de ESENTIA.