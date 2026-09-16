Ya es oficial | Aeropuertos de CDMX, Cancún, Guadalajara y Monterrey prohibirán el ingreso de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte

Viajar al extranjero exige revisar tu documentación con tiempo. Un error común es notar tarde que el pasaporte está vencido o no cuenta con la vigencia requerida, requisito obligatorio para ingresar a México, ya sea por vía aérea o terrestre.

Este inconveniente puede presentarse incluso antes de volar: las aerolíneas verifican los pasaportes durante el embarque y están facultadas para denegar el abordaje si detectan daños, caducidad o incumplimiento de las normas migratorias. Anticiparte a estas revisiones te evitará contratiempos innecesarios en tu viaje.

Ya es oficial | Aeropuertos de CDMX, Cancún, Guadalajara y Monterrey prohibirán el ingreso de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuál es el trámite migratorio obligatorio que muchos pasajeros postergan?

El procedimiento administrativo indispensable en el centro de esta normativa es la renovación o actualización oportuna del pasaporte. Con frecuencia, los viajeros ignoran o posponen este trámite fundamental bajo la falsa creencia de que sus documentos vencidos o próximos a expirar podrán ser ignorados por los agentes en los controles fronterizos.

Sin embargo, las autoridades migratorias mantienen rigurosos filtros de control en las principales puertas de acceso y salida del territorio nacional.

¿Qué aeropuertos mexicanos aplican de forma estricta esta medida de control?

Los principales puntos de ingreso ubicados en CDMX, Cancún, Guadalajara y Monterrey intensificarán la supervisión para comprobar que los extranjeros cuenten con la documentación en regla.

Esta disposición aplica para todo ciudadano de otra nacionalidad que planee ingresar a México, ya sea por motivos de turismo, negocios o residencia temporal. Al respecto, las autoridades recordaron que un pasaporte vencido o sin vigencia oficial es motivo suficiente para denegar el acceso, sin importar la nacionalidad.

¿Por qué se bloquea a los viajeros antes de volar?

Aunque las restricciones responden a normativas migratorias mexicanas, la mayoría de los contratiempos ocurren mucho antes de abordar el avión.

Por protocolo, las aerolíneas deben revisar los documentos de los pasajeros previo al vuelo. Si detectan irregularidades o un pasaporte caducado, tienen la facultad de impedir el embarque. De este modo, muchos viajeros ni siquiera alcanzan a iniciar su trayecto, frenados en el aeropuerto de origen para evitarles futuros problemas en destino.

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El mito de los seis meses de vigencia

A diferencia de otros destinos internacionales, México no exige un plazo mínimo de seis meses de validez en el pasaporte para permitir la entrada. La ley mexicana solo requiere que el documento esté vigente durante toda la estancia y al momento del ingreso.

Aun así, los expertos en turismo aconsejan anticipar la renovación si la fecha de expiración está cerca. Esto se debe a que algunas aerolíneas suelen aplicar criterios internos más estrictos o solicitar un margen de validez más amplio antes de autorizar el abordaje.

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