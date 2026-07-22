Al cierre del 2T26, Volaris reportó un incremento de 24% en los ingresos.

Volaris, aerolínea de bajo costo, confirmó que el proceso para la creación del holding con VivaAerobus continúa avanzando y reiteró que esperan cerrar la operación a finales de 2026; en paralelo, la empresa mexicana avanza en la recuperación de su flota.

En conferencia con analistas, Enrique Beltranena, director general de la aerolínea, destacó que obtuvieron la aprobación definitiva de las autoridades de competencia en Colombia; además, expuso que mantienen comunicación con el Departamento de Justicia de EE.UU. y en México, entregaron cerca de dos terceras partes de los requerimientos ante la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).

“Seguimos esperando recibir las autorizaciones regulatorias restantes para completar la transacción antes de que termine este año”, dijo Beltranena.

El 18 de diciembre de 2025, ambas aerolíneas dieron a conocer que alcanzaron un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas, bajo una estructura de sociedad controladora que tendrá por nombre “Grupo Más Vuelos”.

El objetivo de esta alianza es aprovechar el mercado de los vuelos de bajo costo y, al mismo tiempo, incrementar el número de rutas disponibles, mismas que se estiman pueden aumentar a 324 rutas, con alrededor de 991 vuelos diarios.

Aunque esta operación considera que tanto Volaris como VivaAerobus operarán bajo certificados independientes y con marcas diferenciadas, el mercado se mantiene atento a un posible escrutinio por parte de las autoridades regulatorias debido a la concentración que mantienen ambas aerolíneas en aeropuertos clave del país, de acuerdo con Alik García, subdirector de Análisis Bursátil en Valmer.

Las acciones de Volaris, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores cayeron 1.15% para cotizar en MXN$13.68 por unidad (Ciudad de México 10:27 horas), de acuerdo con cifras de la plaza bursátil.

Volaris espera normalización por motores Pratt & Whitney

Por otro lado, directivos de Volaris informaron de los avances en la normalización de su operación tras las afectaciones ocasionadas por las inspecciones extraordinarias de los motores Pratt & Whitney.

El director financiero de la empresa, James Pous, explicó que este año se redujo el número de aeronaves en tierra (Aircraft on Ground, AOG) de 41 a 24 al cierre del segundo trimestre, un progreso que calificó como consistente con su plan de recuperación; además, mencionó que la disponibilidad de las unidades continuará mejorando por lo que se espera una normalización en 2027.

“La disponibilidad de aeronaves mejorará progresivamente y se espera una normalización hacia finales de 2027”, expresó en conferencia por los resultados del segundo trimestre.

Como parte de esa estrategia, la empresa también está redimensionando su flota mediante la devolución programada de aeronaves arrendadas. Al cierre de 2027, prevé operar una flota contractual cercana a 137 aviones, frente a los 155 actuales, lo que reducirá sus obligaciones por arrendamiento de aproximadamente u$s3,200 millones a u$s2,800 millones.

Esta optimización permitirá generar alrededor de u$s50 millones en ahorros anuales por rentas, según explicaron los directivos.

Guía al alza

La compañía dio a conocer su guía de resultados para este año donde proyecta un margen EBITDA cercano a 23%, mismo que estará apoyado en una mayor disponibilidad de aeronaves, disciplina en la asignación de capacidad y una recuperación sostenida del negocio transfronterizo entre México y EE.UU.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, Volaris reportó un incremento en ingresos de 24% a u$s859 millones, cifra que también incrementó comparada con el primer trimestre de este año en 11.5%, de acuerdo con cifras de SiBolsa.

Sin embargo, la pérdida neta de la parte controladora aumentó al pasar de u$s63 millones a u$s127 millones, según cifras del reporte financiero.