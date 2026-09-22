Inició el registro para la Beca Benito Juárez: así es el trámite para cobrar asistencia de 1.900 pesos mensuales

Del 17 al 30 de septiembre estará abierto el periodo de registro para la Beca Benito Juárez, por lo que los estudiantes interesados en recibir este apoyo económico deberán tener en cuenta una instancia previa: las asambleas informativas que se realizarán en los planteles educativos.

El programa social está dirigido a estudiantes de educación media superior inscriptos en escuelas públicas de México. Los beneficiarios reciben 1,900 pesos cada dos meses durante los diez meses que contempla el ciclo escolar, mediante una tarjeta del Banco del Bienestar. Los meses de julio y agosto no están incluidos debido al periodo vacacional.

Inició el registro para la Beca Benito Juárez: así es el trámite para cobrar asistencia de 1.900 pesos mensuales

El objetivo de esta asistencia es contribuir a que los estudiantes permanezcan en la escuela y puedan continuar sus estudios hasta concluir su formación.

Asambleas informativas para la Beca Benito Juárez

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar convocaron a los estudiantes a participar en las asambleas informativas que se llevarán a cabo en los planteles o en las sedes que determine cada escuela.

Durante estas reuniones se dará información sobre distintos aspectos del programa, entre ellos:

Cómo solicitar la beca.

Quiénes pueden acceder al apoyo.

Cuáles son los pasos para completar el registro.

Qué documentos se deben presentar.

Cómo se proporcionará la información y documentación requerida.

Las autoridades recomendaron a los alumnos asistir a estas reuniones para conocer los requisitos y el procedimiento para solicitar el apoyo.

¿Cuándo será la asamblea informativa de cada escuela?

La estrategia de difusión contempla tanto actividades presenciales como herramientas digitales. En las escuelas se colocarán carteles con los datos correspondientes a cada reunión, como:

Plantel

Turno

Fecha

Horario

Sede

Además, los aspirantes podrán encontrar información a través de canales estatales de WhatsApp, a los que podrán acceder mediante códigos QR disponibles en los planteles.

De esta manera, las autoridades buscan concentrar la información sobre el proceso de inscripción en reuniones dirigidas a los estudiantes, complementadas con canales digitales de comunicación.

¿Cómo aplicar a la Beca Benito Juárez?

El trámite para solicitar la Beca Benito Juárez se realiza en línea. Para comenzar, la persona debe ingresar al sitio web oficial del programa e iniciar sesión con una cuenta Llave MX.

Quienes todavía no tengan una cuenta deberán crearla utilizando:

CURP

Número de teléfono celular

Dirección de correo electrónico

Una vez dentro del sistema, se deberá proporcionar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. Después de localizar el plantel, el estudiante tendrá que indicar el turno, periodo escolar y grado que cursa.

El siguiente paso consiste en completar la información relacionada con el domicilio y adjuntar un comprobante reciente. Entre los documentos que pueden utilizarse se encuentran recibos de luz, gas, agua, predial, teléfono fijo o internet, así como constancias de residencia expedidas por autoridades locales.

Los archivos deben cargarse en formato PDF, JPG o PNG y tener un tamaño máximo de 3 MB. Además, la CURP del estudiante debe estar certificada.

En caso de que la persona solicitante sea menor de edad, también será necesario incorporar los datos de su madre, padre, tutora o tutor. Para completar esta parte del trámite se solicita la CURP certificada, una identificación oficial digitalizada, un número telefónico y un correo electrónico de la persona responsable.

Finalmente, el estudiante deberá verificar que todos los datos sean correctos, aceptar el aviso de privacidad y seleccionar la opción correspondiente para concluir la solicitud.

Una vez enviado el formulario, el registro quedará sujeto a la validación de la información proporcionada por las autoridades del programa.