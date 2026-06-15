México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y AMEXCID, actúa como ventanilla única para la recepción de solicitudes, facilitando así el procedimiento para jóvenes y profesionales mexicanos. Los seleccionados podrán cursar estudios en instituciones chinas de forma presencial, con programas disponibles en chino o inglés, e incluyendo cobertura médica.

El Gobierno chino exige únicamente el cumplimiento de requisitos académicos y documentales específicos, sin requerir experiencia previa en el país asiático. Esto es posible gracias al Programa de Becas del Gobierno, el cual proporciona estudios de licenciatura, posgrado, enseñanza de idiomas y estancias de investigación, con matrícula cubierta, alojamiento y estipendio mensual.

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China, la potencia económica que supera a Estados Unidos en términos de crecimiento, capacidad manufacturera y proyección tecnológica, ha abierto oficialmente su convocatoria destinada a ciudadanos mexicanos que deseen trasladarse, formarse académicamente y desarrollar su carrera en sus universidades para el ciclo 2026–2027.

¿Qué te ofrece China? Beneficios para cada etapa de tu vida

El Gobierno chino financia en su totalidad todos los elementos esenciales para que los estudiantes extranjeros puedan vivir y estudiar sin inconvenientes. Desde la matrícula hasta el alojamiento, cada becario recibe un apoyo integral que garantiza su permanencia legal, cómoda y segura durante el transcurso de su programa académico.

Los beneficios están disponibles para todos los niveles educativos: desde un año de estudios de chino hasta programas de doctorado, con la duración variada en función del programa correspondiente. En todas las situaciones, el becario está obligado a aprobar evaluaciones anuales para poder seguir recibiendo el respaldo financiero.

Beneficios clave de la beca:

Pago completo de matrícula y colegiatura.

Estipendio mensual para manutención.

Alojamiento en residencia universitaria o subsidio.

Seguro médico internacional.

Programas disponibles en todas las áreas del conocimiento.

Requisitos clave: quiénes pueden postular y qué se requiere

Los requisitos cambian según el nivel académico, aunque generalmente se centran en aspectos como la edad máxima, la fluidez en el idioma y la presentación de documentación fundamental como el **pasaporte vigente y los certificados educativos.

Es importante tener en cuenta que estos elementos son criterios esenciales para la evaluación y aceptación en diversas instituciones educativas.

El país asiático se distingue por requisitos claros y precisos, lo que minimiza el margen de error de quienes se preparan adecuadamente.

En relación con los requisitos generales por nivel académico:

Requisitos generales por nivel:

Licenciatura: menos de 25 años.

Maestría: menos de 35 años.

Doctorado: menos de 40 años.

Especialidad: menos de 45 años.

Investigación: menos de 50 años.

Pasaporte vigente después del 1 de marzo de 2026.

Promedio mínimo obligatorio: 8.0/10.

El proceso de solicitud requiere llevar a cabo dos registros esenciales: uno en la plataforma de becas del gobierno chino y un segundo en el sistema SIGCA de la SRE.

La omisión de cualquiera de estos dos registros resultará en la invalidación automática de la candidatura. Los documentos deben ser enviados en formato PDF, en su totalidad, firmados y en inglés o chino, según las especificaciones establecidas para el archivo.

En la plataforma china, es imperativo seleccionar la categoría “Tipo A” y utilizar el Número de Agencia 4841, datos que son fundamentales para que su solicitud sea correctamente vinculada a México. La falta del documento de preadmisión emitido por una universidad china anula completamente la postulación.

Documentos obligatorios más importantes:

Formato oficial “Application Form for Chinese Government Scholarship”.

Pasaporte vigente escaneado.

Certificados y calificaciones con traducción notariada al inglés o chino.

Constancias de idioma correspondientes.

Documento de preadmisión de una universidad china.

Plan de estudios o proyecto (200 a 800 palabras según nivel).

Cartas de recomendación (posgrado).

Examen médico “Foreigner Physical Examination Form”.

Certificado federal de no antecedentes penales con traducción.

Es esencial subrayar que esta no representa una beca otorgada por el Gobierno de México, sino que es de carácter exclusivo del Gobierno de China.

La SRE actúa únicamente como un intermediario en el proceso de recepción de las postulaciones. Aquellos seleccionados recibirán notificaciones directamente y no se permitirá la acumulación de esta beca con otros apoyos financieros provenientes de China durante el transcurso de sus estudios.

Claves para no quedar fuera de esta gran oportunidad migratoria