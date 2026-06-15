Adiós a El Palacio de Hierro tal como lo entendemos: el notable cambio es una realidad y así operarán las tiendas desde ahora (foto: archivo).

El Palacio de Hierro renueva su equipo directivo en áreas clave del negocio.

Grupo Palacio de Hierro dio a conocer estos movimientos mediante un comunicado dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores, en cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores y las disposiciones aplicables a las emisoras que participan en el mercado bursátil mexicano.

La empresa describió los cambios como parte de un proceso de transición y fortalecimiento de áreas estratégicas.

Los cambios en ventas y cadena de suministro

Las posiciones afectadas abarcan:

ventas

cadena de suministro

tecnología y recursos humanos.

Uno de los movimientos más relevantes es la salida de Pedro Luna, Director de Ventas Tienda, quien iniciará un proceso de transición hacia su jubilación.

Adiós a El Palacio de Hierro tal como lo conocemos: su cambio más importante es un hecho y así funcionarán las tiendas ahora.

En su lugar llegará Alexandra Jeanneau a partir del 31 de agosto de 2026, con experiencia internacional en operaciones de retail y servicio al cliente.

También dejará la organización Oscar Palomares, Director de Tecnología, Cadena de Suministro, Seguridad y Sostenibilidad, quien emprenderá una nueva etapa profesional.

Las responsabilidades de tecnología y seguridad serán redistribuidas dentro de la estructura actual, mientras que José Antonio del Ángel asumirá la Dirección de Cadena de Suministro y Sostenibilidad, también a partir del 31 de agosto.

El nuevo directivo cuenta con trayectoria en logística, planeación, operaciones comerciales y gestión de cadenas de suministro.

La despedida a Juan Carlos Escribano, CEO del Palacio de Hierro. (Foto: LinkedIn Palacio de Hierro)

Nuevo liderazgo en Recursos Humanos

La compañía anunció además la salida de Angélica García, Directora de Recursos Humanos. Su posición será ocupada por Salvador Reyes a partir del 15 de junio de 2026.

De acuerdo con cifras de la firma global Mercer, más de la mitad de las compañías en América Latina identifican la gestión de talento como una prioridad crítica para mantener competitividad.

Una renovación comunicada al mercado bursátil

Según datos de la consultora Deloitte, más del 70% de los ejecutivos del sector minorista considera que la optimización de la cadena de suministro será una de las principales prioridades estratégicas para los próximos años, impulsada por la digitalización y los cambios en los hábitos de consumo.