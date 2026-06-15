Los viajeros que no cumplan con esta condición podrían enfrentar restricciones e incluso la negativa de ingreso al país.

Miles de viajeros que planean llegar a México en los próximos meses deberán prestar especial atención al estado de su documentación.

Las autoridades migratorias advirtieron que fortalecerán las revisiones en los principales aeropuertos internacionales en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún.

La medida está enfocada en los ciudadanos extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte o que intenten ingresar con documentos vencidos, dañados o con vigencia insuficiente.

Los viajeros que no cumplan con esta condición podrían enfrentar restricciones e incluso la negativa de ingreso al país. Cronista

El trámite con el pasaporte podría impedir el ingreso a México

El principal requisito indicado por las autoridades es disponer de un pasaporte vigente y en buen estado. Asimismo, México no exige una vigencia mínima del pasaporte para el ingreso, siempre que este se mantenga válido durante toda la estancia autorizada en el país.

No solo se considera la fecha de vencimiento, sino también que el documento no tenga daños físicos, páginas deterioradas o cualquier problema que dificulte su lectura en los sistemas migratorios.

Asimismo, se advirtió que quienes presenten documentación en condiciones irregulares podrían ser sometidos a controles adicionales o incluso enfrentar restricciones migratorias al llegar a los principales aeropuertos del país.

CDMX, Monterrey, Guadalajara y Cancún endurecen controles migratorios

Los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún concentran una parte significativa del flujo turístico y de negocios que recibe el país cada año. Por ello, se prevé que en estos puntos se apliquen controles y verificaciones más estrictas.

Las autoridades señalaron que el objetivo es fortalecer los mecanismos de control migratorio y garantizar que todos los viajeros cumplan con los requisitos documentales establecidos para ingresar a México.

En destinos de alta demanda turística como Cancún y Ciudad de México, los controles serán especialmente estrictos debido al incremento previsto de pasajeros internacionales durante 2026.

Qué consecuencias pueden enfrentar los viajeros con pasaporte vencido

Entre las principales consecuencias para quienes no hayan renovado su pasaporte a tiempo se incluyen la negativa de ingreso al país, controles migratorios más estrictos e incluso la retención temporal en determinados casos.

Asimismo, las aerolíneas pueden impedir el embarque desde el país de origen si detectan que el documento no cumple con los requisitos exigidos por México o por el destino internacional correspondiente.

Por este motivo, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte, comprobar que se encuentre en buen estado y realizar la renovación necesaria antes de adquirir boletos o planificar un viaje internacional.