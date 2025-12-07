El SAT confirmó que la CURP ya no será necesaria en estos trámites.

A partir de ahora, al llevar a cabo dos gestiones esenciales para todos los contribuyentes, ya no será necesario presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP), así lo confirmó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México como medida que busca facilitar la realización de trámites.

Esta decisión representa un cambio significativo, dado que la CURP era un documento indispensable que todos los interesados en realizar estos procedimientos comunes debían presentar.

Es fundamental que los contribuyentes estén informados sobre esta modificación, que entró en vigencia en octubre, ya que se trata de un beneficio para quienes necesiten realizar estos trámites en el futuro.

Eliminación del CURP: trámites en los que el SAT ya no lo requerirá

De acuerdo con lo señalado por el organismo gubernamental encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el país, se ha simplificado tanto el trámite de RFC como el de e.firma para todos los contribuyentes. Por lo tanto, ya no es necesario presentar la CURP para gestionarlos. Por otra parte, entre las nuevas medidas se incluye que en el trámite de inscripción en el RFC para personas físicas y morales, ya no se requiere que el contribuyente esté preinscripto en el portal del SAT antes de efectuar la cita.

Además, el comunicado señala que las personas físicas que deban renovar su e.firma -vencida en un plazo menor a un año- pueden realizar este proceso a través de los canales remotos. En caso de optar por hacerlo en las oficinas del SAT, “únicamente se debe presentar una memoria USB, al identificarse con la huella digital”, afirma el organismo.

Documento esencial para realizar este trámite del SAT

“El SAT explica que, para la inscripción en el RFC y la e.firma de personas físicas, es suficiente presentar la credencial para votar vigente expedida por el INE, la cual debe contener un domicilio visible y completo.” Por este motivo, la CURP ha dejado de ser necesaria, ya que en la credencial del INE se encuentra toda la información requerida para llevar a cabo los trámites de manera adecuada.