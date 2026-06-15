Claudia Sheinbaum lo confirmó | A partir de agosto, funcionarios federales llegarán a las escuelas con una propuesta que cambiará la educación.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante su conferencia que a partir de agosto el gobierno federal buscará el diálogo escuela por escuela con los docentes del país, sin pasar por las dirigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La mandataria explicó que las reuniones sostenidas hasta ahora con integrantes de la CNTE no han llegado a ningún acuerdo, y que además desconoce si los líderes sindicales informan a todos los maestros sobre las propuestas presentadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“¿A quién le vamos a preguntar? Pues ya no a las cúpulas sindicales sean de la CNTE o de otros. Nos vamos a ir con los maestros, directo, que digan los maestros qué piensan (...) a partir de agosto, que lo sepan todas las maestras y maestros de México: la consulta va a hacer con ellos directo, sin intermediarios de nadie”, declaró.

Por qué el gobierno abandona la negociación con las cúpulas

Sheinbaum explicó que, pese a que se realizaron múltiples propuestas en reuniones que se extendieron por varias horas en la Segob, la CNTE decidió convocar una manifestación de todas formas.

A partir de agosto, autoridades federales visitarán planteles para presentar propuestas educativas sin intermediarios. Fuente: EFE Mario Guzmán

“Se hicieron muchísimas propuestas, muchísimas, se quedaron varias horas en Secretaría de Gobernación y al final decidieron que de todas maneras van a ser una manifestación hoy. Bueno, ya nosotros tampoco podemos quedarnos nada más en esas reuniones, vámonos con las maestras y los maestros”, afirmó.

La presidenta señaló que muchos docentes desconocen, por ejemplo, que se abrieron más plazas en Oaxaca o que se otorgan apoyos a escuelas, por lo que las reuniones con la CNTE “no nos está llevando a ninguna salida… entonces mejor informamos directo”.

Además, indicó que en conversaciones con maestros percibió que no todos están de acuerdo en que las cúpulas sindicales y los gobiernos estatales decidan los movimientos y nombramientos del magisterio.

“Eso generó muchísima corrupción, mejor que decidan (...) las maestras y los maestros, eso va a ser, pero abajo, directo”, reiteró.

La CNTE analiza una pausa en su huelga nacional para reorganizar su estrategia. Fuente: archivo

México no reprime, afirma la presidenta

Al ser cuestionada sobre la movilización de la CNTE hacia el Estadio de la Ciudad de México, Sheinbaum defendió que México es un país democrático y de libertades donde no se reprime a nadie.

Las autoridades visitarán las escuelas para informar directamente a los docentes y atender sus demandas.

Recordó que durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la capital, los maestros tomaron el zócalo y fueron retirados por la policía federal, acción con la que dijo no estar de acuerdo.

La mandataria aclaró que el diálogo con las representaciones sindicales de la CNTE continuará.