El gobierno federal lanzó una herramienta digital llamada Ventanilla 24/7 para orientar a la ciudadanía y facilitar los trámites y consultas desde cualquier lugar de México. Se trata de una inteligencia artificial que brinda asistencia todo el día, sin importar la hora ni la inquietud del usuario.

A diferencia de los chatbots tradicionales, que funcionan con respuestas predeterminadas, esta plataforma es capaz de interpretar preguntas formuladas en lenguaje cotidiano. Esto permite que las personas describan sus necesidades sin recurrir a términos técnicos o conocer el nombre exacto del trámite, mientras el sistema identifica la gestión correspondiente dentro del catálogo de servicios federales.

La plataforma combina inteligencia artificial generativa con herramientas de búsqueda semántica para analizar las solicitudes de los usuarios y vincularlas con información oficial disponible en el sitio web del Gobierno. Según la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el desarrollo del sistema se realizó con capacidades tecnológicas propias del gobierno federal.

ChatGPT

Entre los principios que guían su funcionamiento destacan ofrecer una solución concreta al ciudadano, reducir el número de interacciones necesarias para obtener información y brindar la posibilidad de solicitar atención humana en cualquier momento del proceso.

¿Qué es Ventanilla 24/7 y para qué sirve?

En la actualidad, permite que los usuarios hagan consultas y acceda a trámites como:

Descarga de la CURP Obtención de copias de actas de nacimiento Programación de citas para pasaporte Inscripción a becas y programas sociales Consulta de semanas cotizadas ante el IMSS Seguimiento de solicitudes Recepción de documentos digitales oficiales

El acceso es gratuito y únicamente requiere una conexión a internet.

¿Cómo usar la herramienta Ventanilla 24/7?

Los usuarios pueden ingresar al sitio web del Gobierno, abrir el asistente virtual y plantear sus dudas con frases sencillas como “quiero sacar mi acta de nacimiento”, “cómo consulto mi CURP” o “qué necesito para renovar mi pasaporte”. A partir de esa consulta, el sistema proporciona la información necesaria o dirige al usuario al trámite correspondiente.

Además, quienes requieran apoyo adicional pueden solicitar asistencia personalizada a través del Centro de Atención 079, disponible las 24 horas del día durante el año.

Detalles sobre la incorporación de IA en el Gobierno

La Ventanilla 24/7 forma parte de la estrategia federal de digitalización y es uno de los primeros desarrollos de la llamada Fábrica de Inteligencia Artificial, un equipo especializado encargado de crear soluciones tecnológicas para la administración pública.

Dicho proyecto se complementa con otras iniciativas como Llave MX y la integración de plataformas gubernamentales para simplificar y agilizar los servicios ofrecidos a la población.