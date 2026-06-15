El Palacio de Hierro atraviesa uno de los movimientos corporativos más relevantes de los últimos años. La emblemática cadena de tiendas departamentales de lujo anunció una serie de cambios en su estructura directiva que marcarán el cierre de una etapa para varios de sus principales ejecutivos y el inicio de una nueva estrategia enfocada en crecimiento, innovación y fortalecimiento operativo.

La compañía informó que las modificaciones impactarán áreas clave como ventas, logística, tecnología y recursos humanos, sectores considerados fundamentales para mantener la competitividad en un mercado cada vez más exigente.

Adiós a figuras históricas: los cambios que sacuden a El Palacio de Hierro

Uno de los movimientos más destacados es la salida de Pedro Luna, quien se desempeñó como Director de Ventas Tienda y que iniciará un proceso de transición hacia su jubilación. Su lugar será ocupado por Alexandra Jeanneau a partir del 31 de agosto de 2026.

Esta llegada representa una apuesta por fortalecer la experiencia del cliente y las operaciones comerciales, gracias a su trayectoria internacional dentro del sector retail. Su incorporación coincide con un momento en el que las tiendas físicas buscan reinventarse para responder a nuevos hábitos de consumo.

La compañía también confirmó la salida de otros directivos que tuvieron participación relevante en el desarrollo reciente de la organización, dando paso a una renovación de liderazgo en distintas áreas estratégicas.

Cambios en El Palacio de Hierro 2026 | Renovación directiva, nuevas estrategias y salida de ejecutivos clave. Fuente: Shutterstock

Nueva estrategia para las tiendas de lujo en México

Además de los cambios en ventas, El Palacio de Hierro anunció la salida de Oscar Palomares, quien encabezaba las áreas de Tecnología, Cadena de Suministro, Seguridad y Sostenibilidad.

Como parte de la reorganización, algunas de sus responsabilidades serán redistribuidas internamente, mientras que José Antonio del Ángel asumirá la Dirección de Cadena de Suministro y Sostenibilidad.

La decisión busca reforzar procesos logísticos, optimizar inventarios y mejorar la eficiencia operativa, aspectos que cobraron una importancia creciente con el avance del comercio electrónico.

La empresa considera que una cadena de suministro más sólida será determinante para garantizar la disponibilidad de productos, agilizar entregas y mantener la calidad del servicio que distingue a sus tiendas departamentales.

Recursos humanos y talento, claves para la nueva etapa de crecimiento

Otro de los cambios relevantes corresponde al área de Recursos Humanos. Angélica García dejará su cargo y será reemplazada por Salvador Reyes a partir del 15 de junio de 2026.

El relevo llega en un contexto en el que la atracción y retención de talento se convirtieron en prioridades para las grandes compañías. La formación de equipos especializados, el desarrollo profesional y la adaptación a nuevas dinámicas laborales forman parte de los retos que enfrentan actualmente las empresas del sector.