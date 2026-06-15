El Servicio de Administración Tributaria (SAT) fortaleció durante 2026 sus mecanismos de control para detectar contribuyentes que mantienen adeudos fiscales o presentan inconsistencias entre sus ingresos declarados y los movimientos registrados en sus cuentas bancarias.

La autoridad fiscal recordó que cuenta con facultades legales para iniciar procedimientos de cobro cuando una persona incumple con sus obligaciones tributarias, situación que puede derivar en la inmovilización de cuentas bancarias e incluso en el embargo de bienes.

Ante este panorama, especialistas recomiendan revisar periódicamente la situación fiscal, presentar declaraciones en tiempo y forma y conservar la documentación que respalde cualquier ingreso o movimiento financiero relevante.

Los movimientos bancarios que podrían llamar la atención del SAT

Entre las operaciones que suelen ser analizadas por la autoridad se encuentran los depósitos en efectivo de montos elevados, las transferencias recurrentes provenientes de distintas personas y cualquier movimiento que no sea congruente con los ingresos reportados por el contribuyente.

Además, el SAT puede detectar operaciones consideradas inusuales cuando una cuenta bancaria registra cambios significativos en su actividad habitual. En estos casos, la autoridad puede solicitar aclaraciones o documentación que permita comprobar el origen legal de los recursos.

Por ello, resulta fundamental conservar comprobantes de préstamos, donaciones, ventas y cualquier otra operación que pueda justificar la entrada de dinero a una cuenta bancaria.

Quienes presenten inconsistencias entre sus ingresos declarados y la actividad de sus cuentas podrían enfrentar revisiones, multas e incluso el embargo de bienes y recursos financieros. Fuente: ChatGPT

Qué sucede cuando el SAT inicia una revisión fiscal

Una fiscalización implica que la autoridad analizará la información financiera y tributaria del contribuyente para verificar que exista coherencia entre lo declarado y los movimientos registrados.

Durante este proceso, el SAT puede requerir documentos, solicitar explicaciones sobre determinadas operaciones o pedir información adicional para aclarar posibles diferencias.

Si se detectan irregularidades o ingresos no reportados, el procedimiento puede derivar en multas, recargos, determinación de créditos fiscales y otras sanciones previstas en la legislación vigente.

En qué casos el SAT puede embargar cuentas y bienes

El embargo de cuentas bancarias y bienes materiales no ocurre de manera inmediata. Esta medida se aplica cuando existen adeudos fiscales firmes que no fueron cubiertos pese a los requerimientos realizados por la autoridad.

A través del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), el SAT puede ordenar la inmovilización de recursos financieros para garantizar el cobro de impuestos, multas o créditos fiscales pendientes. Si la deuda persiste, también puede avanzar sobre determinados bienes del contribuyente hasta cubrir el monto adeudado.