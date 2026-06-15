Los recursos serán utilizados para adquirir participaciones equivalentes a 4.2% en los 12 aeropuertos que integran el grupo aeroportuario.

En esta noticia Riesgos del Fibra E de GAP

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operador de 12 aeropuertos en México, prevé lanzar el próximo 25 de junio una Fibra E con la que busca recaudar alrededor de MXN$10,195 millones para financiar su Plan Maestro de Desarrollo.

De acuerdo con el prospecto de colocación enviado a la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), el vehículo de inversión, identificado con la clave FGAP 26, contempla la oferta de 101.95 millones de certificados bursátiles fiduciarios.

Los recursos serán utilizados para adquirir participaciones equivalentes a 4.2% en los 12 aeropuertos que integran el grupo aeroportuario.

El plan de GAP por lanzar un Fibra E al mercado bursátil local forma parte de su plan para financiar el PMD 2025-2029 que contempla una inversión de MXN$52,000 millones.

Al detalle, el mayor parte de los recursos se destinará al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que recibirá cerca de MXN$3,680 millones, equivalentes a 36.1% del monto total de la oferta. La terminal concentra 32.5% del tráfico total de pasajeros de GAP.

San José del Cabo captaría 18.93% de los recursos, Puerto Vallarta 16.67% y Tijuana 14.78%. En conjunto, estos tres aeropuertos recibirían alrededor de MXN$5,137 millones.

En una presentación dirigida a inversionistas, GAP señaló que la Fibra tendrá participaciones minoritarias en sociedades elegibles del grupo y buscará ofrecer distribuciones recurrentes a sus tenedores.

El fideicomiso invertirá principalmente en acciones representativas del capital social de las sociedades elegibles iniciales vinculadas a los aeropuertos del grupo. No obstante, la documentación de la oferta contempla la posibilidad de incorporar otras sociedades elegibles en el futuro.

La operación se suma a los esfuerzos recientes de financiamiento emprendidos por GAP. En abril, la compañía colocó MXN$10,718 millones en certificados bursátiles al amparo de un programa autorizado por hasta MXN$50,000 millones.

BBVA y Santander participan como intermediarios colocadores de la Fibra, mientras que Monex actuará como representante común.

Riesgos del Fibra E de GAP

Durante reuniones con analistas, directivos de la compañía fueron cuestionados sobre posibles conflictos de interés, descuentos en la valuación de la controladora o una eventual dilución para los accionistas actuales.

El director general de GAP, Raúl Revuelta, aseguró que la transacción sólo se concretará si las condiciones de mercado permiten alcanzar una valuación adecuada.

“Si el precio que pone el mercado no es el correcto, no emitiremos la FIBRA”, dijo el directivo.

Con esta operación, GAP busca incorporarse al grupo de emisoras que han recurrido a este tipo de vehículos en BIVA para monetizar activos de infraestructura y financiar crecimiento como Xifra Fibra E y Fibra Infraestructura y Energía México (FIBRAeMX).