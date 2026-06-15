En esta noticia Baja en petróleo incentiva a Volaris y Aeroméxico

Las acciones de Aeroméxico y Volaris encabezaron las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores el lunes, impulsadas por la caída de los precios internacionales del petróleo tras el anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio mundial de crudo.

Los títulos de Volaris registraron el mejor desempeño de la sesión, con un avance de 6.39% para cotizar en MXN$14.65 por acción. Aeroméxico, por su parte, ganó 5% y se ubicó en MXN$31.50 por título en la Bolsa Mexicana de Valores (Ciudad de México 9:07 horas).

El movimiento extendió la racha positiva de ambas aerolíneas. Volaris acumula un alza de 15.71% en las últimas tres jornadas, mientras que Aeroméxico suma una ganancia de 9.26% en las dos sesiones más recientes, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg.

Baja en petróleo incentiva a Volaris y Aeroméxico

El optimismo de los inversionistas se produjo después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un acuerdo de paz con Irán, cuya firma está prevista para el 19 de junio en Suiza. El pacto contempla además la reapertura del estrecho de Ormuz, corredor marítimo por el que transita cerca de una quinta parte del petróleo consumido a nivel global.

La perspectiva de una normalización en el flujo de crudo alivió las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro energético y presionó a la baja los precios del petróleo. El West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 4.9% a US$80.66 por barril, mientras que el Brent cayó 4.7% a US$83.70.

“La caída en el precio del petróleo ha reducido las preocupaciones sobre nuevas presiones inflacionarias, favoreciendo a las acciones, aunque persisten interrogantes sobre la implementación del acuerdo y el avance de las negociaciones nucleares”, señalaron analistas de GBM en una nota a clientes.

Aunque el acuerdo aún debe formalizarse esta semana, el mercado permanece atento a los detalles de su implementación. Estrategas de Actinver consideran que el pacto “tendría elementos para ser duradero”, entre ellos el retiro de embarcaciones estadounidenses de la región.

“Aun así, el mercado seguirá atento a su implementación y a las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, previstas hacia el final de la semana”, añadieron.

La caída de los precios del combustible es especialmente relevante para las aerolíneas debido a su peso dentro de la estructura de costos. En el caso de Volaris, el gasto en combustible representó alrededor de 32.7% de sus ingresos durante el primer trimestre de 2026.

La aerolínea reportó ingresos por u$s770 millones durante el periodo, un incremento anual de 13.6%, mientras que los gastos operativos crecieron 15% a u$s791 millones. La compañía profundizó su pérdida neta a u$s71 millones, desde los u$s51 millones registrados un año antes.

Ante la volatilidad derivada de las tensiones geopolíticas y de los precios energéticos, Volaris retiró previamente su guía financiera para 2026. La empresa estima para el segundo trimestre un margen EBITDA cercano a 13%, considerando un precio promedio de la turbosina de alrededor de u$s4 por galón.