El Banco del Bienestar mantiene actualizado el calendario de pagos correspondiente a las asistencias económicas más solicitadas por el sector estudiantil de México.

Se trata de las becas Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro, 3 apoyos financieros que tienen por objetivo contribuir con los alumnos más necesitados del país para que puedan afrontar sus distintos gastos.

Conoce quiénes cobrarán las becas estudiantiles durante la segunda semana de diciembre. (Foto: Archivo).

En este sentido, la entidad bancaria que se encarga de dispersar el dinero de los Programas del Bienestar ha difundido las fechas en que se realizarán las transferencias de dinero y los beneficiarios que podrán cobrarlo.

¿Quiénes cobrarán 1,900 y 5,800 pesos?

La Secretaría del Bienestar que lidera Ariadna Montiel Reyes asigna un total de 1,900 pesos y 5,800 pesos a los beneficiarios de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Los depósitos, según el caso, se distribuirán de la siguiente manera:

Beca Rita Cetina: se asigna un total de 1,900 pesos bimestrales a cada familia y en el caso de que haya en el hogar dos o más estudiantes en secundaria, se darán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

Beca Benito Juárez reciben 1,900 pesos bimestrales

Jóvenes Escribiendo el Futuro: cobran un total de 5,800 pesos cada dos meses.

Calendario de pagos: quiénes cobran a partir del 8 de diciembre

La dispersión de recursos de las becas estudiantiles se organiza por orden alfabético teniendo en cuenta la letra inicial del apellido de cada uno de los alumnos registrados.

Esto implica que cada beneficiario tienen asignada una fecha concreta del mes de pago para cobrar sus asistencia. El Banco del Bienestar, en este aspecto, distribuirá el dinero de la siguiente manera:

Miércoles 10 de diciembre: letras H, I, J, K y L.

Jueves 11 de diciembre: letra M.

📢 ¡Atención becarias y becarios!



Les comunicamos que del 4 al 18 de diciembre 2025 recibirán su #BecaRitaCetina, #BecaBenitoJuárez y #JóvenesEscribiendoElFuturo de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido.



En el #BancoDelBienestar su dinero está seguro, siempre… pic.twitter.com/NZBQMqSgjJ — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) December 1, 2025

¿Qué se necesita para cobrar las becas?

Los miembros del sector estudiantil mexicano que busquen formar parte de estas 3 becas académicas, deberán tomar nota de cuáles son los requisitos necesarios para ser considerados elegibles:

Beca Benito Juárez

Estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

El otorgamiento de la beca depende de la disponibilidad presupuestal, por lo que tienen prioridad las siguientes escuelas:

las clasificadas como escuelas de interés

las ubicadas en alguna localidad prioritaria:

localidad indígena localidad de menos de 50 habitantes sin grado de marginación localidad con muy alto grado de marginación localidad con alto grado de marginación telebachilleratos comunitarios telebachilleratos



Beca Rita Cetina

Con estudiantes de primaria o preescolar, cumplir con alguno de los siguientes dos criterios:

Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.

Con estudiantes de secundaria:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela secundaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Jóvenes Escribiendo el Futuro