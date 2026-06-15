El banco más usado de Estados Unidos confirmó cierre masivo de sucursales en todo el país: afectará a millones de usuarios.

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Bank of America inició el proceso para cerrar múltiples sucursales en Estados Unidos.
La noticia fue publicada por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), organismo que regula y supervisa la actividad de los bancos nacionales.
Según el aviso presentado por la institución, los cierres abarcan oficinas en California, Florida, Texas, Tennessee, New Hampshire y Nueva York.
La apuesta por lo digital
La decisión se enmarca en la migración acelerada hacia canales digitales dentro del sistema financiero estadounidense.
Millones de clientes ya utilizan la banca en línea y aplicaciones móviles para pagos, transacciones y consultas.
De acuerdo con expertos, esta transformación busca mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y adaptarse a los nuevos hábitos de los usuarios.
El cambio genera preocupación entre adultos mayores y personas con menor acceso a tecnología, quienes aún dependen de la atención presencial para gestionar sus finanzas.
Qué pasará con los clientes afectados
Quienes operaban en estas sucursales deberán trasladarse a oficinas cercanas, recurrir a cajeros automáticos o usar los canales digitales del banco.
Bank of America indicó que continúa invirtiendo en infraestructura tecnológica, como cajeros inteligentes, y que ofrece asistencia telefónica y por video para quienes necesiten apoyo adicional.
Aun así, se anticipa un aumento en los tiempos de espera en sucursales aledañas y posibles dificultades para quienes no están familiarizados con las herramientas digitales.
Estas son las sucursales de Bank of America que dejarán de operar
A continuación, se detallan algunas de las sucursales que ya cuentan con fecha de cierre:
California
- 26002 Marguerite Parkway, Suite A, Mission Viejo
- 180 N Santa Anita Avenue, Arcadia
Florida
- 1479 South Dixie Hwy, Lantana
- 3801 Hollywood Blvd, Hollywood
- 23123 State Road 7, Boca Raton
Texas
- 701 Town & Country Blvd, Houston
Tennessee
- 200 W Martin Luther King Blvd, Suite 100, Chattanooga
New Hampshire
- 620 Elm Street, Manchester
Nueva York
- 115 West 42nd Street, New York