El banco más usado de Estados Unidos confirmó cierre masivo de sucursales en todo el país.

Bank of America inició el proceso para cerrar múltiples sucursales en Estados Unidos.

La noticia fue publicada por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), organismo que regula y supervisa la actividad de los bancos nacionales.

Según el aviso presentado por la institución, los cierres abarcan oficinas en California, Florida, Texas, Tennessee, New Hampshire y Nueva York.

La apuesta por lo digital

La decisión se enmarca en la migración acelerada hacia canales digitales dentro del sistema financiero estadounidense.

Millones de clientes ya utilizan la banca en línea y aplicaciones móviles para pagos, transacciones y consultas.

De acuerdo con expertos, esta transformación busca mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y adaptarse a los nuevos hábitos de los usuarios.

El cambio genera preocupación entre adultos mayores y personas con menor acceso a tecnología, quienes aún dependen de la atención presencial para gestionar sus finanzas.

El banco más usado de Estados Unidos confirmó cierre masivo de sucursales en todo el país: afectará a millones de usuarios.

Qué pasará con los clientes afectados

Quienes operaban en estas sucursales deberán trasladarse a oficinas cercanas, recurrir a cajeros automáticos o usar los canales digitales del banco.

Bank of America indicó que continúa invirtiendo en infraestructura tecnológica, como cajeros inteligentes, y que ofrece asistencia telefónica y por video para quienes necesiten apoyo adicional.

Aun así, se anticipa un aumento en los tiempos de espera en sucursales aledañas y posibles dificultades para quienes no están familiarizados con las herramientas digitales.

Estas son las sucursales de Bank of America que dejarán de operar

A continuación, se detallan algunas de las sucursales que ya cuentan con fecha de cierre:

California

26002 Marguerite Parkway, Suite A, Mission Viejo

180 N Santa Anita Avenue, Arcadia

Florida

1479 South Dixie Hwy, Lantana

3801 Hollywood Blvd, Hollywood

23123 State Road 7, Boca Raton

Texas

701 Town & Country Blvd, Houston

Tennessee

200 W Martin Luther King Blvd, Suite 100, Chattanooga

New Hampshire

620 Elm Street, Manchester

Nueva York