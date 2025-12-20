Créditos con Infonavit para la remodelación.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presenta una opción no hipotecaria destinada a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que posean una Afore. Este financiamiento permite obtener hasta 160,000 pesos.

El crédito Mejoravit Solo para Ti del Infonavit permite acceder a financiamientos que oscilan entre 10,000 pesos y más de 160,000 pesos, dependiendo del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda. Este producto está diseñado para la remodelación, ampliación o reparación de viviendas, sin requerir que estas se ofrezcan como garantía.

Conoce los detalles de esta alternativa financiera y sácale provecho a los préstamos que ofrece el organismo en México. Ten en cuenta los requisitos obligatorios para solicitar el dinero.

El Infonavit otorga 160,000 pesos a todos los trabajadores con Afore: el requisito es cotizar en el IMSS (foto: archivo).

¿Cuáles son los requisitos para solicitar Mejoravit Solo para Ti?

A continuación, se presentan las condiciones establecidas por las autoridades.

- Ser derechohabiente con relación laboral vigente.

- Estar registrado en una Afore y tener los datos biométricos actualizados.

- Autorizar consulta en buró de crédito.

- No contar con un crédito activo en el organismo público.

- Habitar la vivienda a mejorar o realizar obras en un inmueble a nombre de familiares cercanos.

- La suma de edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años en los hombres y los 75 en las mujeres.

El organismo confirma la vigencia de las disposiciones a nivel nacional.

¿Qué monto de crédito ofrece Infonavit?

Créditos mayores a 41,273.47 pesos: tasa fija de 11% anual con plazos de hasta 10 años.

Créditos de hasta 41,273.47 pesos: tasa fija de 10% anual con plazos de 1 a 5 años.

Desde el Gobierno informan que el monto máximo es de 163,030.21 pesos, sin exceder el 90% del saldo en la Subcuenta de Vivienda.

Los montos fluctúan en función de las tasas y plazos seleccionados por el interesado.