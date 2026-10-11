GAP, operadora de la terminal de Manzanillo y Puerto Vallarta, anunció los horarios de suspensión y reanudación del servicio.

En esta noticia Huracán ‘Simón’ alcanza categoría 4 y amenaza las costas del Pacífico

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) suspendió las operaciones en los aeropuertos de Puerto Vallarta y Manzanillo desde las 18:00 horas de este 10 de octubre y hasta las primeras horas del domingo 11 de octubre, debido a las condiciones meteorológicas asociadas al huracán ‘Simón’, informó la compañía en un comunicado.

De acuerdo con el aviso, el aeropuerto de Manzanillo prevé reanudar sus operaciones a las 8:00 horas del 11 de octubre, mientras que el aeropuerto de Puerto Vallarta estima hacerlo alrededor del mediodía. La reapertura estará sujeta a la evaluación de las condiciones meteorológicas y operativas.

“La reanudación de operaciones estará sujeta a la evaluación de las condiciones meteorológicas y operativas, en coordinación con las autoridades competentes. Cualquier modificación al horario previsto de reapertura se informará por los canales oficiales”, señaló GAP.

La compañía precisó que las aerolíneas cancelaron la totalidad de las operaciones comerciales durante el periodo de suspensión. Por ello, recomendó a los pasajeros contactar directamente con su aerolínea para consultar el estatus de sus vuelos y las alternativas disponibles para modificar sus itinerarios.

La suspensión se coordinó con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y el Aeropuerto Internacional de Manzanillo, en seguimiento a las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil estatales y federales ante los efectos del huracán ‘Simón’.

Huracán ‘Simón’ alcanza categoría 4 y amenaza las costas del Pacífico

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este sábado que el huracán ‘Simón’ se intensificó a categoría 4 y avanzaba hacia las costas del Pacífico mexicano, con efectos previstos principalmente en Colima, Michoacán, Jalisco y Nayarit.

Según el reporte citado, el fenómeno se localizaba a 165 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 325 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Presentaba vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295 kilómetros por hora.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que ‘Simón’ mantendría lluvias extraordinarias y oleaje de hasta ocho metros de altura en las próximas horas.