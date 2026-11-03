El fútbol español está de luto por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife de 30 años, quien falleció este martes 3 de noviembre después de sufrir un fuerte choque con el portero del FC Andorra, Jesús Owono, durante un partido de Segunda División.

El accidente ocurrió el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando ambos futbolistas disputaban un balón dividido en los últimos minutos del encuentro. El guardameta salió de su área para intentar despejar la pelota y golpeó con la rodilla el pecho del delantero, que cayó desplomado sobre el césped.

De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en cuidados intensivos. Pese a los esfuerzos médicos, el club confirmó su fallecimiento a las 8:00 horas del martes.

El delantero del CD Tenerife español Jesús de Miguel, de 30 años. Fuente: X07245 IMAGO/Agencia LOF

¿Quién es Jesús Owono, el portero del Andorra involucrado en la muerte de Jesús de Miguel?

Jesús Lázaro Owono Ngua nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, aunque creció en España después de trasladarse junto a su familia a San Sebastián cuando tenía ocho años.

Sus primeros pasos en el fútbol estuvieron vinculados a las categorías inferiores de la Real Sociedad y al Antiguoko, antes de incorporarse al Deportivo Alavés a los 16 años.

En el conjunto vitoriano progresó por las categorías inferiores hasta alcanzar el primer equipo, con el que debutó en Primera División en 2022. Durante su etapa en el Alavés disputó 20 encuentros oficiales, 11 de ellos en la máxima categoría del fútbol español, según los datos publicados por el FC Andorra cuando anunció su llegada.

En 2025, el guardameta se incorporó al club del Principado mediante una cesión por una temporada. Tras completar esa campaña, el Andorra acordó su fichaje definitivo y le ofreció un contrato por dos años, con opción de ampliarlo por otras dos temporadas.

Además de su trayectoria en España, Owono es internacional absoluto con la selección de Guinea Ecuatorial desde 2019 y ha participado en dos ediciones de la Copa Africana de Naciones.

Cómo fue el accidente entre Jesús Owono y Jesús de Miguel que terminó en tragedia

El incidente ocurrió durante el tiempo añadido del encuentro entre el Tenerife y el Andorra, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion. El marcador reflejaba un empate 2-2 cuando se produjo la jugada.

Owono abandonó su portería para intentar despejar un balón largo que perseguía Jesús de Miguel. En la disputa, ambos futbolistas chocaron y el delantero recibió un fuerte impacto en el pecho.

La gravedad del episodio quedó en evidencia cuando De Miguel permaneció inconsciente sobre el terreno de juego y sus compañeros reclamaron inmediatamente la intervención de los servicios médicos.

El delantero recibió asistencia durante varios minutos antes de ser evacuado en ambulancia. El árbitro expulsó a Owono con tarjeta roja directa y el encuentro quedó suspendido en el minuto 108.

Tras su ingreso hospitalario, el Tenerife informó inicialmente que el jugador se encontraba estable dentro de la gravedad. Sin embargo, durante la madrugada del martes comunicó un empeoramiento neurológico que precedió a su fallecimiento.

La agencia EFE describió el choque como fortuito. Aunque la acción fue sancionada con una expulsión, esa decisión arbitral no establece por sí sola una responsabilidad penal del guardameta.

Qué se sabe de Jesús Owono después de la muerte del jugador del Tenerife

El delantero del CD Tenerife español Jesús de Miguel falleció en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. EFE

La muerte de Jesús de Miguel provocó una conmoción en el fútbol español y numerosas muestras de solidaridad hacia su familia y el CD Tenerife.

El FC Andorra expresó públicamente su pesar por lo ocurrido y trasladó sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados del delantero.

En su mensaje, la entidad aseguró estar “con el corazón roto y devastados” por la noticia y manifestó su acompañamiento al conjunto tinerfeño.

Por su parte, el Tenerife pidió respeto por la intimidad de los familiares del futbolista, que agradecieron las muestras de apoyo recibidas desde que se conoció la gravedad del accidente.

El fallecimiento también llevó a la Real Federación Española de Fútbol a aplazar los partidos previstos para este martes, incluidos encuentros de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina, como muestra de respeto hacia el jugador.

Mientras el fútbol español despide a Jesús de Miguel, la figura de Owono permanece vinculada a una de las jornadas más trágicas de la temporada y del deporte.