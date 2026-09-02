Carlos Slim se mete en la Selección Mexicana con un negocio histórico: administrará la transmisión de 76 partidos

El empresario mexicano Carlos Slim incorporó un nuevo acuerdo a su amplio portafolio de negocios, esta vez vinculado con uno de los grandes protagonistas del deporte en México: la Selección Mexicana.

El grupo empresarial del magnate alcanzó un convenio para que Claro Sports transmita durante los próximos ocho años un total de 76 partidos del Tricolor en la categoría varonil mayor. Los encuentros corresponden a los ciclos mundialistas 2026-2030 y 2030-2034.

Carlos Slim se mete en la Selección Mexicana con un negocio histórico: administrará la transmisión de 76 partidos Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Las transmisiones comenzarán en octubre de 2026 y podrán seguirse en México tanto mediante televisión de paga como a través de las plataformas digitales de Claro Sports.

¿Cuántos partidos de la Selección Mexicana transmitirá Claro Sports?

El acuerdo de Carlos Slim contempla 38 partidos durante el primer ciclo mundialista y otros 38 en el segundo, con lo que la cifra total llegará a 76 encuentros a lo largo de los ocho años de vigencia.

Entre los partidos incluidos se encuentran, en principio, los encuentros que México dispute como local durante las eliminatorias mundialistas, así como los cuartos de final de Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) contemplados en el convenio.

No obstante, existe un punto importante: Claro Sports no contará con los derechos exclusivos de todos los partidos de la Selección Mexicana.

Esto quiere decir que otras compañías podrán mantener la transmisión de determinados encuentros siempre que cuenten con acuerdos vigentes. Por lo tanto, el convenio no significa que todos los partidos del Tricolor vayan a emitirse de forma exclusiva a través de las plataformas vinculadas con Carlos Slim.

Claro Sports amplía su presencia en el deporte

La incorporación de estos derechos de transmisión deportiva representa un nuevo movimiento dentro de la estrategia del grupo empresarial de Slim para fortalecer su participación en el sector de contenidos y entretenimiento.

A través de Claro Sports, el conglomerado ya participa en la transmisión de distintas competencias deportivas. Ahora, la incorporación de partidos de la Selección Mexicana amplía su oferta y le permite acompañar al equipo nacional durante dos ciclos mundialistas completos.

El nuevo acuerdo se suma al extenso conjunto de negocios encabezados por Carlos Slim, cuya fortuna y la de su familia se estiman en alrededor de USD 125,000 millones, de acuerdo con estimaciones de Forbes.

Con este convenio, el grupo empresarial vuelve a reforzar su presencia en el futbol mexicano y Claro Sports se prepara para transmitir parte de los encuentros del Tricolor durante los próximos ocho años.