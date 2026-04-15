El Gobierno de México lanzó una nueva estrategia de seguridad que apunta directamente a cómo se toman las decisiones dentro del sistema. No se trata de un operativo ni un decomiso: implica la Escuela para Mandos, un proyecto que ya comenzó a formar a los futuros líderes en seguridad. La iniciativa se puso en marcha en la Academia Nacional de Seguridad Pública con una primera generación reducida, pero con un objetivo claro: transformar la conducción de las instituciones en todo el país. Detrás del proyecto está Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo que diferencia a este caso de otros intentos es el tipo de perfiles del sistema de seguridad que se han reunido bajo un mismo esquema de formación. El objetivo es profesionalizar la toma de decisiones. Las autoridades lo consideran como un modelo sin precedentes en México que busca cambiar el rumbo de la estrategia nacional. La primera generación de Escuela de Mandos arrancó el 14 de abril de 2026 con 34 elementos y una duración de cinco semanas. El curso reúne a personal de Sedena, Semar, la SSPC, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República bajo un mismo plan académico. Harfuch subrayó que el objetivo no es sólo capacitar operadores, sino formar secretarios, subsecretarios y mandos especializados con enfoque en derechos humanos, honestidad y atención a las causas estructurales de la violencia. La presentación de la escuela llegó acompañada de datos que el gobierno usó para respaldar la estrategia. Marcela Figueroa informó una reducción del 41% en homicidios dolosos desde el inicio de la administración, y señaló que marzo de 2026 fue el mes con menor incidencia delictiva en una década. En materia de combate al crimen organizado, se reportaron decomisos de casi 500 toneladas de droga, más de 25,000 armas de fuego y el desmantelamiento de 2,330 laboratorios clandestinos. También se incautaron más de 62 toneladas de cocaína en altamar.