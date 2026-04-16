Una decisión judicial reciente volvió a poner en el centro del debate los límites del poder local frente a la propiedad privada. En un contexto donde distintos municipios avanzan con regulaciones sobre inmuebles, el fallo introduce un cambio que podría impactar más allá de un solo caso. El punto de conflicto no es menor: quién tiene la autoridad para intervenir sobre propiedades privadas y hasta dónde pueden llegar las normas municipales. Lo que parecía una regulación administrativa terminó escalando a un tema constitucional con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como protagonista. Detrás de esta resolución del Máximo Tribunal hay un criterio que redefine el alcance de ciertas decisiones locales. Y aunque el caso se originó en una ciudad puntual, sus implicancias podrían replicarse en otras regiones del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, excedió sus facultades al intentar regular la posesión y uso de inmuebles privados mediante un reglamento municipal. El Máximo Tribunal determinó que las autoridades locales no pueden crear figuras que impliquen asumir la posesión de propiedades privadas ni autorizar su uso por terceros, ya que esto afecta directamente el derecho de propiedad privada. En concreto, se invalidaron normas que permitían al municipio convertirse en poseedor de inmuebles considerados abandonados, así como destinarlos a servicios públicos o a la ocupación temporal mediante contratos. Además, también quedaron sin efecto disposiciones vinculadas a estos mecanismos, como el cobro de contraprestaciones y los procedimientos para desalojar los inmuebles al finalizar esos acuerdos. El fallo de la SCJN marca un límite claro: los municipios pueden regular aspectos administrativos como el ordenamiento territorial, pero no intervenir en el núcleo del derecho de propiedad. El Tribunal también advirtió que este tipo de disposiciones vulneran principios clave como la legalidad y la seguridad jurídica, al introducir mecanismos que impactan directamente sobre derechos individuales sin el respaldo legislativo correspondiente. Sin embargo, no todo el reglamento fue invalidado. La Corte sí avaló las normas que permiten a los municipios emitir declaratorias de abandono de inmuebles, al considerar que estas se encuadran dentro de sus competencias en materia administrativa. En términos prácticos, el fallo deja varias definiciones importantes: Este criterio sienta un precedente relevante y refuerza la protección del derecho de propiedad privada frente a intentos de ampliación de facultades desde niveles locales de gobierno.