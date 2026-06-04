El fallo busca reforzar la protección de los usuarios frente a prácticas indebidas y falta de transparencia.

Las llamadas constantes, los mensajes insistentes y las gestiones de cobranza agresivas se han convertido en una de las principales molestias para miles de usuarios de servicios financieros en México. Ahora, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) promete endurecer las reglas para los bancos y financieras.

El máximo tribunal del país confirmó que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) cuenta con facultades para sancionar a las instituciones que no registren, reporten o supervisen adecuadamente a los despachos externos encargados de realizar labores de cobranza.

El fallo busca reforzar la protección de los usuarios frente a prácticas indebidas y falta de transparencia. Archivo

Adiós a las llamadas de cobranza abusivas: La Suprema Corte respaldó las facultades de la CONDUSEF

La resolución de la SCJN validó las atribuciones de la CONDUSEF para vigilar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los despachos de cobranza contratados por bancos y entidades financieras.

Esto significa que las instituciones no solo serán responsables de sus propias acciones, sino también de garantizar que las empresas externas que realizan gestiones de cobro actúen conforme a la normativa vigente.

De acuerdo con el criterio avalado por la Corte, las entidades financieras deben mantener actualizada la información de los despachos que contratan y reportarla correctamente ante la autoridad. El fallo representa un respaldo a las herramientas regulatorias diseñadas para fortalecer la transparencia y la protección de los usuarios dentro del sistema financiero mexicano.

La SCJN avaló sanciones contra bancos que incumplan esta obligación

La decisión abre la puerta para que la CONDUSEF imponga multas y otras sanciones administrativas a las instituciones que incumplan con sus responsabilidades de supervisión y control.

Entre las conductas sancionables se encuentra la omisión de registrar a los despachos de cobranza, la falta de actualización de datos o el incumplimiento de las reglas establecidas para informar sobre estas empresas.

La autoridad considera que estas obligaciones son fundamentales para garantizar que las labores de cobranza se desarrollen dentro de los límites permitidos por la ley. Con esta resolución, la Suprema Corte dejó claro que la supervisión de los despachos externos forma parte de las responsabilidades que deben asumir los bancos y financieras que los contratan.

Qué cambia ahora para los clientes y deudores

Para los usuarios, el fallo representa una mayor protección frente a posibles abusos durante los procesos de cobranza extrajudicial. Al existir una responsabilidad directa para las instituciones financieras, los bancos tendrán mayores incentivos para vigilar el comportamiento de los despachos que actúan en su nombre y corregir prácticas irregulares.

La medida también fortalece la capacidad de la CONDUSEF para intervenir cuando detecte incumplimientos o reciba quejas relacionadas con llamadas excesivas, falta de transparencia o conductas indebidas.

Aunque las gestiones de cobro seguirán siendo legales cuando exista una deuda pendiente, la resolución busca garantizar que se realicen con apego a las normas y con respeto a los derechos de los consumidores mexicanos.