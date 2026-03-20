Desde el pasado 9 de enero, inició formalmente el proceso de vinculación de las líneas telefónicas con la Clave Única de Registro de Población (CURP) en México. Esta medida surge tras la regulación oficial del Padrón de Telefonía Móvil, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el objetivo de combatir delitos como el fraude y la extorsión. De acuerdo con la disposición legal, todas las compañías del sector deben ofrecer un enlace en línea para que los usuarios cumplan con el trámite de forma remota. Telcel ya ha habilitado su plataforma oficial, permitiendo que sus clientes realicen el registro directamente desde sus dispositivos sin necesidad de acudir a un centro de atención a clientes. Para completar el proceso, es indispensable contar con una identificación oficial vigente (INE o pasaporte) y la CURP. El registro inicia ingresando al enlace oficial de Telcel, donde deberás seleccionar la opción “Registrarme”, introducir tel número telefónico y confirmar la solicitud mediante un código de verificación que recibirás por SMS. Posteriormente, el sistema te pedirá elegir el tipo de identificación, subir una fotografía de la misma y realizar una “prueba de vida” (selfie) para validar tu identidad. Se recomienda realizar este trámite directamente desde el celular, ya que el uso de computadoras o laptops podría requerir pasos adicionales para completar el registro biométrico. Los usuarios disponen de un plazo de 120 días hábiles a partir del inicio de la medida para regularizar su situación. La fecha límite para completar la vinculación es el próximo 30 de junio de 2026. Cumplir con este requisito es fundamental para garantizar la continuidad del servicio móvil en todo el territorio nacional. En caso de no realizar el registro en el tiempo establecido, la línea telefónica podría ser suspendida. Si bien el usuario no perderá su número de forma definitiva, no podrá realizar llamadas ni enviar mensajes de texto, quedando el dispositivo limitado únicamente a llamadas de emergencia hasta que se concrete la vinculación con la CURP.