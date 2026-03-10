La digitalización de los servicios de salud y seguridad social en México ha dado un giro determinante. Para este 2026, la implementación de la CURP con datos biométricos se ha convertido en el eje central de la identidad ciudadana, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no es la excepción. Las personas que tengan pendiente una solicitud de pensión, un registro de beneficiarios o incluso una alta patronal, es vital que se revise el estado del documento de identidad para evitar contratiempos legales o administrativos. El objetivo principal de esta transición es blindar la identidad de los derechohabientes. Con el aumento de intentos de robo de identidad y fraudes en el cobro de prestaciones económicas, el IMSS ha comenzado a alinear sus sistemas con el Registro Nacional de Población (Renapo) para validar que quien solicita el servicio es, efectivamente, el titular. La CURP Biométrica incluye elementos únicos como: Sin esta validación, el sistema del Instituto podría arrojar inconsistencias, lo que derivaría en la suspensión temporal de trámites hasta que el usuario regularice su situación ante las autoridades correspondientes. No se trata solo de una consulta médica de rutina; la falta de este documento “reforzado” puede frenar procesos financieros y legales de gran importancia. Entre los trámites que podrían presentar bloqueos o rechazos se encuentran: A diferencia de la versión anterior que se podía descargar simplemente de internet, la CURP Biométrica requiere tu presencia física. Para obtenerla, se deben usar los módulos del Registro Civil o de la Secretaría de Gobernación autorizados en tu localidad. Es necesario presentar la identificación oficial (INE), un comprobante de domicilio reciente y tu CURP actual. Una vez capturados los rasgos físicos, se emitirá la constancia que garantiza que los datos están protegidos y verificados. Es un trámite gratuito, pero debido a la alta demanda para evitar bloqueos en el IMSS y otras instituciones, se recomienda agendar cita con antelación.