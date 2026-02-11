América Móvil (AMX), el gigante de telecomunicaciones de Carlos Slim, aseguró que cualquier empresa que eventualmente adquiera AT&T en México deberá ser un competidor sólido, en medio de los rumores sobre una posible venta de la operación en el país. “AT&T es un competidor muy fuerte y, si venden, quien compre también será un competidor fuerte”, mencionaron directivos de la compañía durante su conferencia con analistas, al ser cuestionados sobre el entorno competitivo y la posible consolidación del mercado mexicano. La empresa dijo claro que, más allá de los movimientos corporativos, su estrategia no cambia ya que continuará invirtiendo en infraestructura, tecnología y calidad de servicio para defender su posición en el mercado. Para 2026, el gigante de telecomunicaciones refirió que estiman una inversión de entre u$s6,800 y u$s7,000 millones, cifras que representan entre el 14% y 15% de los ingresos. “Estamos apuntando a ese rango. Todavía no hemos finalizado los montos país por país, pero esperamos estar alrededor de esa cifra”, mencionaron a analistas. América Móvil también dijo que su prioridad es mantener “la mejor” red 5G, fortalecer sus sistemas, capacidades de inteligencia artificial y atención al cliente, así como ejecutar las inversiones necesarias para competir, independientemente de si AT&T permanece en el país o cambia de manos. Al cierre de 2025, América Móvil reportó un incremento de 261% en la utilidad neta de la parte controladora a 82,819 millones de pesos. Los ingresos ascendieron 8.5%. “América Móvil (AMX) reportó resultados positivos en el cuarto trimestre de 2025, en línea con el consenso y nuestras expectativas”, mencionaron analistas de GBM en una nota. En respuesta al reporte financiero, las acciones de la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) aumentaron 2.07% a 19.71 pesos por unidad (Ciudad de México 10:28 horas). Respecto a la suspensión del acuerdo vinculante con Entel por la compra de Telefónica en Chile, directivos de la empresa detallaron que suspendieron la puja debido a que resultaba un proceso “complejo” por temas regulatorios, separación de activos, alto apalancamiento y valoración. Sin embargo, explicaron que aún tienen “mucho por hacer internamente”. “Estamos creciendo en ingresos, ganando participación de mercado y realizando las inversiones necesarias para ser competitivos. El cambio de Telefónica a Millicom no altera sustancialmente el entorno competitivo, será un nuevo competidor, pero el mercado seguirá siendo similar”. Por ahora, los analistas de Banorte mantienen una recomendación de Mantener sobre las acciones de América Móvil, aunque destacan una valuación que permanece atractiva 5.1x vs 6.4x del sector. El consenso de analistas de Bloomberg aún muestra un precio objetivo de 20 pesos por unidad.