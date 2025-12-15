Caerán todas las líneas de celulares a partir de enero si no cumplen con este nuevo requisito que rige para todo el país.

Ya hay fecha oficial para el inicio del registro de líneas celulares en México. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó un comunicado en el que da a conocer todos los detalles y lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles del país.

Según la información oficial, a partir del 9 de enero de 2026 todas las líneas telefónicas móviles de México deberán estar asociadas a una persona física o moral. Los datos serán resguardados por los operadores móviles del país, de manera similar a como actualmente sucede con los usuarios de planes de renta o pospago.

La aprobación de los lineamientos se realizó el pasado lunes 8 de diciembre por parte del Pleno de la CRT. A partir de entonces, cada línea celular deberá vincularse con una persona física o moral para eliminar el anonimato en las líneas telefónicas y evitar su uso para cometer delitos.

Requisitos para registrar la línea celular

Para vincular una línea con una persona será necesario presentar identificación oficial vigente, como credencial de elector o pasaporte, además del CURP. En el caso de personas morales o empresas, también será necesario presentar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para completar el proceso de registro.

Cada línea celular deberá vincularse con una persona física o moral a partir de esta fecha

Según la Comisión, la nueva medida y el proceso normativo de registro de líneas móviles fueron aprobados por unanimidad. Esta regulación formaliza el registro que ya realizan los operadores para el servicio de pospago, está alineada con prácticas internacionales y busca restablecer la confianza en la telefonía celular del país.

Que pasa si no se registra la línea de celular en tiempo y forma

La CRT dejó en claro que toda la información será resguardada por los operadores telefónicos bajo estricto cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Los nuevos lineamientos entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Durante los primeros 30 días posteriores a la entrada en vigor, Telcel, AT&T, Movistar y Altán, los operadores más grandes del país, deberán crear plataformas digitales que permitan a los usuarios realizar el registro de sus líneas telefónicas de forma accesible.

Posteriormente, todos los operadores móviles tendrán un plazo de 120 días para completar el registro de todos sus clientes con líneas telefónicas activas. La nueva ley establece claramente que si la línea no está registrada antes de junio de 2026, será suspendida automáticamente.

Actualmente se lleva a cabo una prueba piloto en México para evaluar el funcionamiento del sistema. Según análisis especializados, la creación del nuevo registro podría encarecer los precios de la telefonía móvil en México durante 2026, debido a los costos operativos de implementación de las nuevas plataformas.