Excelentes noticias para todos los conductores en Tijuana, Baja California. En las últimas horas el Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Hacienda y la Agencia Nacional de Aduanas de México anunciaron de manera oficial la apertura y puesta en funcionamiento del Libramiento Otay I a Otay II.

Según informó la ANAM, este cambio en la ruta aplicará tanto para vehículos vacíos como para transporte de carga, permitienod así una mayor movilidad en las vías debido a que se descongestionará el tránsito vehícular en la ciudad de Tijuana, Baja California.

En ese sentido, la nueva ruta para los camiones de carga será por el Blvd. Limón Padilla hacia Otay II y seguirán por la Av. Internacional hasta Otay I.

Trabajador de Aduanas México en un día de trabajo frente a camiones de carga. ANAM

Este cambio en la ruta comenzará a regir en dos momentos según el tipo de vehículo:

El primero será a partir del lunes 19 de octubre cuando entrá en opereacion el Liberamiento entre las garitas Otay I y Otay II para vehículos vacíos.

El segundo momento se dará el 30 de octubre del cuando el Liberamiento entre las garitas Otay I y Otay II quede habilitado para transporte de carga.

Transporte de Carga en Mexico, imagen de las aduanas en México. ANAM

¿Cómo será la nueva ruta para los vehículos de carga desde el 30 de octubre?

El Gobierno de México resaltó los beneneficios de la apertura de este nuevo Liberamiento: “ Permitirá agilizar el movimiento del transporte de carga y descongestionar el tránsito vehicular en la ciudad de Tijuana, Baja California ” , y agregó cómo será la ruta de los transporte de carga desde el 30 de noviembre.

Ingresarán por el distribuidor vial en el Blvd. Alberto Limón Padilla, para incorporarse al viaducto de acceso a Otay II, donde circularán por 2.55 km.

Continuarán por una ruta delimitada dentro de las instalaciones de Otay II hasta el portón de salida del lado norponiente, por un tramo de 0.75 km.

Se incorporarán a la Av. Internacional hasta llegar a Otay I, que continúa operando como cruce internacional, en un trayecto de 2.5 km.

Reglas y normas que deberán atender los conductores del transporte de carga al transitar por el Libramiento de Otay I a Otay II

El comunicado de la AMAN aportó también diferente reglas y normas que los conductores que pasen entre las garitas del el Libramiento de Otay I y Otay II deberán cumplir.

El límite de velocidad para transporte de carga será de 30 KM/H.

El Liberamiento tendrá un horario de lunes a viernes, de 06:00 a 00:00 horas; sábados y domingos operará de 06:00 a 14:00 horas y de 21:00 a 00:00 horas.

Será prohibido permanecer dentro del recinto fiscal.

“El trayecto completo será de 5.8 kilómetros, desde el Blvd. Alberto Limón Padilla hasta el cruce internacional de Otay I”, informó la UNAM.