El proyecto ejecutivo contempla un paso superior en los carriles centrales con tres carriles en el sentido León-Silao, además de adecuaciones en laterales y retornos.

El puente del bulevar Aeropuerto es un proyecto vial que busca reducir los congestionamientos y mejorar la circulación en uno de los principales accesos a León, Guanajuato. La obra contempla intervenciones para agilizar los traslados en dirección a Silao y aumentar la capacidad de la vialidad.

Sin embargo, su construcción todavía depende de gestiones administrativas y presupuestarias. El Gobierno de Guanajuato había previsto una inversión de 434.8 millones de pesos, aunque anunció un cambio en el destino de esos recursos.

Mientras tanto, el 28 de octubre de este año, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo informó que uno de los predios avanzó en el proceso de expropiación, mientras que el otro seguía pendiente de acreditación.

¿Para qué servirá el puente del bulevar Aeropuerto?

El proyecto busca mejorar el flujo vehicular en el bulevar Aeropuerto, una vialidad importante para los desplazamientos entre León y Silao. Entre los beneficios previstos se encuentran la reducción de congestionamientos, la agilización de los traslados y una mejor circulación en la intersección con el bulevar Siglo XXI.

Según el Gobierno de Guanajuato, sobre el proyecto ejecutivo, la intervención contempla un paso superior en los carriles centrales, adecuaciones en las laterales y retornos, además de trabajos de alumbrado público. El diseño divulgado incluye tres carriles de circulación en el sentido León-Silao.

Además, de acuerdo con declaraciones de autoridades municipales difundidas durante la presentación del proyecto, por el bulevar Aeropuerto circulan alrededor de 200,000 a 220,000 vehículos o usuarios diarios. Esta cifra permite dimensionar la importancia de la vialidad para la movilidad del municipio.

Por el bulevar Aeropuerto en León transitan entre 200,000 y 220,000 vehículos al día. Municipio de León

¿Cuánto costará construir el puente en León?

El Gobierno de Guanajuato había previsto una inversión estatal de 434.8 millones de pesos para el puente del bulevar Aeropuerto.

No obstante, el 19 de octubre de 2026, la administración estatal informó en un comunicado que esos recursos permanecerían en León para ser destinados a proyectos de infraestructura y equipamiento de salud . Entre las alternativas mencionadas se encontraba el equipamiento de una unidad de radiología del Hospital Regional de León.

El Gobierno estatal también señaló que buscaría nuevas fuentes de financiamiento para el puente durante 2027.

Los dos predios claves para avanzar con la obra y un problema a destrabar

El proyecto requiere dos predios de 166.42 y 490.86 metros cuadrados. El 27 de octubre, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, aseguró haber resuelto los obstáculos relacionados con ambos terrenos y que el municipio prevé destinar 5.5 millones de pesos para obtener las escrituras antes del 30 de noviembre.

Sin embargo, el 28 de octubre, durante una gira de trabajo por Guanajuato capital, la gobernadora García Muñoz Ledo explicó que todavía faltaba acreditar la propiedad del segundo predio, vinculado a un fideicomiso de un banco alemán.

Sobre el avance del proceso, declaró: “Solo un terreno está en expropiación; de acuerdo a lo que tenemos, se acaba de publicar el decreto expropiatorio de ese predio, que está liberado. Realmente, el problema que tenemos es la acreditación de la propiedad, que tiene que ver con el otro predio que está bajo el fideicomiso de un banco alemán”.

La mandataria agregó: “Estamos en reuniones con el equipo técnico, ya se cierran los tiempos, pero estamos tratando de ver cómo avanzan”.