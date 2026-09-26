La lucha contra el narcotráfico no se detiene. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la captura de Ernesto Enrique N alias “Niño”, uno de los jefes de plaza del Cártel del Pacífico. Su arresto se dio en Mexicali, Bajo California, gracias a un trabajo de inteligencia militar llevada a cabo entre las fuerzas de la Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República.

Este cabecilla del Cártel del Pacífico operaba en Puerto Peñasco, Sonora, y era el jefe de la plaza en la facción Mayos, según reportó Defensa en su comunicado oficial. En su prontuario se encuentran delitos como tráfico de drogas y armas entre México y Estados Unidos, delitos contra la salud y colaboraciones con el capo del grupo delictivo “Los Rusos”, Jesús Alexander y/o Juan José N (a) “Ruso”, del mismo cártel.

“ Cuenta con una Orden de Aprehensión emitida por un juez federal por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio para la venta de fentanilo”, reportó Defensa.

"En 22 meses, la reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos”, indicó en la Mañanera", Sheinbaum. Gobierno de México

Duro golpe a los cárteles en México

En las últimas semanas Defensa y el Ejército de México dieron a conocer la captura de varios jefes de cárteles de narcotraficantes, entre ellos:

Edgar Valeriano N (a) “Kamoni” jefe regional del “Cártel de Tepalcatepec”

Luis Enrique N (a) “El Güicho” o “R5” “Cártel de Los Reyes”,

9 integrantes del “Cártel Jalisco Nueva Generación” en el estado de Michoacán.

Alfonso “N” (a) “Poncho” o “Quiringua”, jefe del grupo delictivo “Cártel de los Reyes”

Adrián “N” (a) “El 20”, jefe regional del Cártel del Pacífico.

En la más reciente captura de Ernesto Enrique N alias “Niño” del Cártel del Pacífico, del que también participó el Comando Norte de los E.U.A., también se logró la detención de una persona más, ambas están ahora a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mexicali, B.C., donde se seguían con sus acciones y las investigaciones judiciales correspondientes, aseguró Defensa.

Lomas de Sotelo, Cd. Méx. a 24 de septiembre de 2026. DEFENSA MX

Gobierno de Claudia Sheinbaum hace inteligencia para reducir la violencia en México

Entre los desafíos que tiene el Gobierno de México está combatir y dar resultados frente a la violencia que se vive en el país. México enfrenta problemas históricos con su país vecino, Estados Unidos, por el narcotráfico de drogas y armas a manos de cárteles y grupos armados que trabajan para ellos.

De acuerdo a las estadísticas reportadas por Statista, México ocupó el puesto número 12 en el ranking de tasas de homicidios con un total de 15,4 homicidios por cada 100 personas . Desde las fuerzas militares trabajan en el Gobierno de Sheinbaum para combatir la delincuencia.

En en caso de periodo de mando de Claudia Sheinbaum, la mandataria creó una brigada de seguridad federal que integra diversas fuerzas armadas lideradas desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por el secretario de Seguridad, Omar García Hurfuch .

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, autorizó el despliegue de operativos en el que participaran todas las instituciones del Gabinete de Seguridad. Gobierno de México

“Al cierre de julio la reducción del homicidio doloso es del 51% entre septiembre de 2024 y julio del 2026. En 22 meses, la reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos”, indicó en la Mañanera, Claudia Sheinbuam, y agregó:

“Nuestro objetivo es que en México se viva en paz, que los niños salgan a la calle, que puedan jugar libres, seguros, que hayan menos homicidios, que menos mexicanos mueran por razones vinculadas con delitos, que no hayan robos patrimoniales, que la gente pueda estar segura en su casa con su vehículos, es decir, que la gente viva segura en México”.