El Buró Federal de Investigaciones o FBI, lanzó una alerta internacional para localizar a Ryan James Wedding, señalado como uno de los diez prófugos más buscados y presunto operador clave de una red de tráfico de drogas con vínculos en México y sus cárteles de droga.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Ryan James Wedding, ex atleta olímpico, por lo que se le da esa fama de “estrella internacional”, enfrenta cargos por conspiración para distribuir y exportar cocaína, así como por delitos relacionados con violencia, lavado de dinero y represalias contra testigos, en el marco de una operación criminal transnacional.

Agentes del FBI en acción

La agencia advierte que el fugitivo podría estar oculto en territorio mexicano, por lo que pidió la colaboración de la ciudadanía. El caso elevó la cooperación bilateral en seguridad ante el impacto regional del narcotráfico y la violencia asociada.

“El Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones USD por información que conduzca al arresto y/o a la condena de Ryan James Wedding.

Quién es Ryan James Wedding y por qué lo buscan

Según el FBI, Wedding es un ciudadano canadiense, considerado armado y peligroso, que habría coordinado envíos de cocaína desde Sudamérica, con tránsito por México hacia Estados Unidos, en alianza con organizaciones criminales.

El FBI busca a Ryan James Wedding, ex atleta olímpico y aliado de un cártel . Consulado de EE.UU. en Mérida

Datos clave del prófugo:

Nombre: Ryan James Wedding

Alias: “James Conrad King”, “Jesse King”, “Giant”, “Boss”, “Buddy”, “El Jefe”, entre otros

Nacionalidad: Canadiense

Idiomas: Español e inglés

Estatura: Aproximadamente 1.90 metros

¿De cuánto es la recompensa por la información de Ryan James Wedding?

Según la ficha difundida por el Consulado de Estados Unidos en Mérida, la recompensa llega hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena de Wedding. El comunicado aclara que este hombre puede estar armado y se considera un sujeto peligroso.

“Ayúdanos a encontrarlo El FBI busca a Ryan James Wedding, ex atleta olímpico y aliado de un cártel 🇲🇽. Se cree que está oculto en México. Hay hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Si lo has visto, llama al 55-25-79-20-00″, indicó el Consulado de Estados Unidos en Mérida.

Las autoridades pidieron a la población mexicana no confrontarlo y reportar cualquier información de manera inmediata. Los avisos pueden hacerse de forma anónima a las líneas oficiales indicadas por el FBI y a través de canales institucionales, reforzando la cooperación ciudadana para frenar el crimen organizado transnacional.