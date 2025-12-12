La Cámara de Diputados en México debate sobre la incorporación de nuevos feriados en México

La Cámara de Diputados de México debate sobre mejoras laborales, como actualizar el calendario de días de descanso. El proyecto plantea agregar seis feriados obligatorios y establecer tres nuevos puentes oficiales, un cambio que podría impactar positivamente a millones de trabajadores.

La iniciativa fue presentada por el diputado Emilio Suárez Licona, quien planteó modificar el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). De aprobarse, el número de días de descanso obligatorio pasaría de 9 a 15 al año.

Diputados debate la incorporación de feriados y días de descanso obligatorio en México Fuente: Cámara de Diputados Cámara de Diputados

Conoce los detalles del proyecto que fue enviado al Congreso y prepárate para disfrutar de nuevas jornadas de descanso. Ten en cuenta el calendario que rige hasta el momento.

¿Cuántos días del año son feriados?

En la actualidad, la LFT reconoce nueve días de descanso obligatorio, aunque solo siete se aplican de manera fija cada año.

Los otros dos dependen de situaciones específicas:

La jornada electoral (cada tres años).

La toma de posesión del Poder Ejecutivo Federal (cada seis años).

Cabe destacar que dicha iniciativa que está en debate tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y actualizar el cronograma que, hasta el momento, es considerado uno de los más limitados en la región.

¿Qué feriados podrían agregar en 2026?

El proyecto de Emilio Suárez Licona propone incorporar las siguientes seis fechas al calendario laboral:

24 de febrero: Día de la Bandera

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

Segundo lunes de mayo: conmemoración de la Batalla de Puebla

Cuarto lunes de junio: Día de la Dignidad de los Pueblos Originarios

Segundo lunes de octubre: Día de la Nación Pluricultural

12 de diciembre: Día del Orgullo Mestizo y de la Mexicanidad

¿Cómo se paga un feriado si se trabaja?

El marco legislativo establece que, si una persona trabaja en un día de descanso obligatorio, debe recibir:

Pago triple: el salario diario más el doble correspondiente al trabajo realizado.

Si el día festivo cae en domingo, además se suma una prima dominical del 25% sobre el salario diario.