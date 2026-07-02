El proceso involucrará a miles de comunidades de todo el país y sus resultados servirán para elaborar la iniciativa que llegará al Congreso.

El Gobierno federal anunció el inicio de una consulta nacional para definir el contenido de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una iniciativa que busca fortalecer el reconocimiento y la protección de los derechos colectivos de los pueblos originarios.

La convocatoria fue firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y marca el comienzo de un proceso de diálogo que abarcará miles de comunidades indígenas y afromexicanas en todo el país. Una vez concluida la consulta, la propuesta será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión.

El proceso involucrará a miles de comunidades de todo el país y sus resultados servirán para elaborar la iniciativa que llegará al Congreso. Fuente: EFE Mario Guzmán

El Gobierno convocará a miles de comunidades indígenas: ¿De qué trata la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos?

La nueva legislación tiene como objetivo promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, en cumplimiento de la reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con el Gobierno federal, la iniciativa busca consolidar un marco jurídico que reconozca la libre determinación, la autonomía, la identidad cultural y la participación de estos pueblos en las decisiones que afectan sus territorios y formas de organización.

Las autoridades destacaron que el contenido de la ley será enriquecido con las propuestas surgidas durante la consulta, por lo que las opiniones de las comunidades serán parte fundamental del proyecto que se presentará al Congreso.

¿Quiénes podrán participar en la consulta nacional?

La consulta estará dirigida a 16 mil 728 comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano registrados en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Además, la propuesta será traducida a las 68 lenguas indígenas que se hablan en México para garantizar una participación amplia e informada.

El proceso de consulta se desarrollará entre el 1 de julio y el 6 de agosto, periodo durante el cual las comunidades conocerán el contenido de la iniciativa y podrán emitir opiniones, propuestas y observaciones mediante mecanismos definidos por el Gobierno federal.

Posteriormente se realizarán etapas de deliberación y sistematización de las propuestas para incorporar las aportaciones recibidas antes de elaborar la versión definitiva del proyecto legislativo.

¿Qué pasará después de la consulta y cuándo llegará la ley al Congreso?

Una vez concluido el proceso participativo, las observaciones presentadas por las comunidades serán analizadas e integradas a la propuesta final de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

El Gobierno de México prevé enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados el 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural, con el propósito de iniciar su discusión legislativa.

Las autoridades calificaron este ejercicio como un proceso inédito de consulta nacional, al considerar que permitirá construir una legislación con la participación directa de los pueblos indígenas y afromexicanos, cuyos planteamientos serán la base del texto que analizará el Congreso de la Unión.