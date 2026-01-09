En esta noticia
El Banco del Bienestar amplió sus servicios financieros y ahora permite que cualquier persona, incluso sin ser beneficiaria de becas o pensiones, pueda abrir una cuenta de ahorro de forma sencilla y accesible.
Este producto, llamado Cuentahorro, busca fomentar la inclusión financiera y el hábito del ahorro, permitiendo a los usuarios disponer de su dinero en cualquier momento y generar rendimientos, sin trámites complejos.
¿Qué es la Cuentahorro del Banco del Bienestar?
La Cuentahorro es una cuenta de ahorro diseñada para administrar gastos, enfrentar imprevistos y resguardar dinero de manera segura, con vigencia indefinida y disponibilidad inmediata de los recursos.
Está dirigida tanto a personas físicas como morales, permite generar intereses y participar en los sorteos que determine el Banco del Bienestar, siempre que se mantenga el saldo mínimo requerido.
Requisitos y trámite para abrir la cuenta
Abrir una Cuentahorro es un proceso presencial y accesible. Solo es necesario acudir a la sucursal del Banco del Bienestar más cercana al domicilio, escuela o trabajo del interesado.
- Ser mayor de edad
- Presentar identificación oficial vigente con fotografía
- Entregar comprobante de domicilio
- Realizar un depósito mínimo inicial de 50 pesos en efectivo
Operaciones, beneficios y comisiones de la Cuentahorro del Banco del Bienestar
La cuenta permite realizar diversas operaciones directamente en las ventanillas del Banco del Bienestar, facilitando el manejo del dinero sin costos elevados.
- Depósitos subsecuentes desde 30 pesos
- Retiros desde 50 pesos y hasta el saldo disponible
- Servicio de domiciliación para pago de servicios
- Generación de intereses al mantener un saldo promedio mínimo de 50 pesos durante los primeros seis meses
- Beneficio adicional por fallecimiento, con apoyo económico al beneficiario designado de hasta 20 mil pesos, según el saldo promedio
En cuanto a comisiones, se aplican cargos por servicios específicos como emisión de estados de cuenta adicionales, históricos o por inactividad prolongada de la cuenta, conforme a las tarifas vigentes del Banco del Bienestar.