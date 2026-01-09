Banco del Bienestar con cuentas de ahorro con comisiones muy económicas.

El Banco del Bienestar amplió sus servicios financieros y ahora permite que cualquier persona, incluso sin ser beneficiaria de becas o pensiones, pueda abrir una cuenta de ahorro de forma sencilla y accesible.

Este producto, llamado Cuentahorro, busca fomentar la inclusión financiera y el hábito del ahorro, permitiendo a los usuarios disponer de su dinero en cualquier momento y generar rendimientos, sin trámites complejos.

¿Qué es la Cuentahorro del Banco del Bienestar?

La Cuentahorro es una cuenta de ahorro diseñada para administrar gastos, enfrentar imprevistos y resguardar dinero de manera segura, con vigencia indefinida y disponibilidad inmediata de los recursos.

Está dirigida tanto a personas físicas como morales, permite generar intereses y participar en los sorteos que determine el Banco del Bienestar, siempre que se mantenga el saldo mínimo requerido.

Requisitos y trámite para abrir la cuenta

Abrir una Cuentahorro es un proceso presencial y accesible. Solo es necesario acudir a la sucursal del Banco del Bienestar más cercana al domicilio, escuela o trabajo del interesado.

Ser mayor de edad

Presentar identificación oficial vigente con fotografía

Entregar comprobante de domicilio

Realizar un depósito mínimo inicial de 50 pesos en efectivo

Operaciones, beneficios y comisiones de la Cuentahorro del Banco del Bienestar

La cuenta permite realizar diversas operaciones directamente en las ventanillas del Banco del Bienestar, facilitando el manejo del dinero sin costos elevados.

Tarjetas del Banco del Bienestar.

Depósitos subsecuentes desde 30 pesos

Retiros desde 50 pesos y hasta el saldo disponible

Servicio de domiciliación para pago de servicios

Generación de intereses al mantener un saldo promedio mínimo de 50 pesos durante los primeros seis meses

Beneficio adicional por fallecimiento, con apoyo económico al beneficiario designado de hasta 20 mil pesos, según el saldo promedio

En cuanto a comisiones, se aplican cargos por servicios específicos como emisión de estados de cuenta adicionales, históricos o por inactividad prolongada de la cuenta, conforme a las tarifas vigentes del Banco del Bienestar.