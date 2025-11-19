Mercadona tiene un yogur griego con mango cremoso y con fruta natural en el fondo. Ideal para desayunos, meriendas o como postre saludable.

En un mercado cada vez más atento a la comodidad y al placer en lo cotidiano, los productos lácteos han evolucionado para ofrecer algo más que un simple alimento. Texturas suaves, ingredientes naturales y sabores exóticos se combinan para dar lugar a opciones listas para consumir sin esfuerzo.

En ese contexto, Mercadona ha lanzado un producto que no pasa desapercibido. Se trata del yogur griego con mango de Hacendado, una combinación de cremosidad intensa y fruta tropical que ya se ha convertido en una de las elecciones favoritas para quienes buscan algo sabroso y práctico.

El yogur griego con mango de la marca Hacendado ya está disponible en todas las tiendas Mercadona y también en su tienda online.

Qué tiene de especial este yogur griego con mango

El nuevo yogur griego con mango forma parte de la línea de postres lácteos de Hacendado, marca blanca de Mercadona. Se vende en un pack de 4 unidades de 125 gramos a 1,70 euros, lo que representa un coste de 0,42 euros por pote.

Lo que destaca de este producto es su combinación de textura espesa y untuosa, típica del yogur griego, con el toque natural y dulce del mango, una fruta cada vez más presente en la dieta mediterránea.

Cada vasito contiene mango troceado en el fondo, sobre el que reposa el yogur, lo que permite mezclar los sabores al gusto. Esta presentación recuerda a los tradicionales yogures con confitura, pero con una propuesta más ligera y fresca, ideal para quienes cuidan su alimentación sin renunciar al sabor.

Cuáles son sus ingredientes y valores nutricionales

El producto está elaborado con leche entera fermentada, nata, proteínas de leche, y puré de mango (10,5 %), además de estabilizantes y aromas naturales. No contiene gluten, lo que lo hace apto para celíacos.

En cuanto al contenido nutricional, cada unidad aporta aproximadamente 140 calorías, con 6 gramos de grasa, 15 de carbohidratos y 4 de proteínas. Su contenido de azúcar es de 14 gramos por unidad, por lo que es un postre moderado en dulzor en comparación con otras opciones del mercado.

Este yogur es una fuente ligera de energía, ideal para el desayuno, media mañana o merienda, e incluso como postre tras una comida. Su perfil nutricional lo convierte en una alternativa válida dentro de una dieta equilibrada.

Por qué se ha vuelto tan popular entre los consumidores

La popularidad de este producto se debe a varios factores. Por un lado, su sabor suave y tropical, que gusta tanto a adultos como a niños. Por otro, la practicidad de su formato y su fácil disponibilidad en las tiendas físicas y online de Mercadona.

Además, el hecho de que combine ingredientes naturales y una presentación atractiva, lo posiciona como una alternativa saludable frente a otros postres más procesados.

Con una base de mango natural y yogur cremoso por encima, este postre combina sabor y frescura en un solo vasito. Mercadona

Muchos clientes de Mercadona destacan su textura “tipo postre de cuchara” y el buen equilibrio entre acidez y dulzor. Además, su presentación con fruta en el fondo permite adaptar la intensidad del sabor con cada cucharada.

En definitiva, este yogur griego con mango de Hacendado demuestra que la innovación también puede llegar en formato simple, combinando lo mejor del yogur tradicional con un toque frutal que lo convierte en un básico moderno en la nevera. Una elección perfecta para quienes buscan algo sabroso, fácil y versátil para cualquier momento del día.