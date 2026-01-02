En esta noticia
Con motivo del programa Héroes Paisanos Invierno 2025, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, habilitó facilidades especiales para las personas que ingresan a México desde el extranjero durante la temporada decembrina.
El beneficio estará vigente del 28 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026, periodo en el que los pasajeros pueden introducir al país diversos artículos como parte de su equipaje personal, así como mercancías adicionales, sin el pago de impuestos.
De acuerdo con la autoridad aduanera, el objetivo es brindar certeza y protección a los connacionales que regresan al país, garantizando que conozcan qué pueden ingresar y cuál es el monto máximo permitido sin cargos fiscales.
Qué artículos puedes ingresar a México libres de impuestos
El SAT establece que los pasajeros pueden traer, “libre de pago de impuestos, las mercancías nuevas o usadas que integran su equipaje personal”, siempre que sean acordes con la duración del viaje.
- Ropa, calzado y artículos de aseo personal
- Artículos para bebés como carriolas, cunas portátiles y sillas
- Hasta dos cámaras fotográficas o de video
- Tres teléfonos celulares
- Dos tabletas electrónicas
- Dos computadoras portátiles
- Una impresora o copiadora portátil
- Un proyector portátil
- Libros, revistas y documentos impresos
- Cinco juguetes y una consola de videojuegos
- Dos instrumentos musicales
- Medicamentos de uso personal
- Hasta tres mascotas (con certificado zoosanitario)
- Una tienda de campaña y artículos para campamento
La autoridad aclara que “los bienes deberán poder ser transportados común y normalmente por el pasajero” y que algunos productos, como medicamentos controlados, requieren receta médica.
Franquicia fiscal: cuánto puedes ingresar además de tu equipaje
Además del equipaje personal, los viajeros pueden ingresar mercancías adicionales bajo el esquema de franquicia fiscal, siempre que su valor no supere los 500 dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda.
El SAT señala que “los pasajeros pueden ingresar a México mercancías adicionales a su equipaje personal, cuyo valor se acredite con la factura o nota de venta”. En caso de no contar con comprobantes, la autoridad aduanera podrá determinar el valor de los bienes.
Otro beneficio importante es que “las franquicias de los integrantes de una misma familia podrán acumularse”, siempre que ingresen juntos al país y en el mismo medio de transporte.
Lo que no puedes ingresar con la franquicia y fechas clave
Aunque la franquicia es amplia, existen restricciones claras. Con este beneficio no se permite el ingreso de bebidas alcohólicas, tabaco labrado ni combustible automotriz, salvo el que esté en el tanque del vehículo.
El programa Héroes Paisanos contempla tres periodos anuales, pero el vigente es el de Invierno, que concluye el 8 de enero de 2026. Según la autoridad, este esquema busca “facilitar el retorno de los connacionales al país en temporadas de alta afluencia”.
Para evitar contratiempos, el SAT recomienda revisar previamente la lista de artículos permitidos y conservar facturas o comprobantes, ya que el desconocimiento de la norma no exime de posibles sanciones en aduana.