Con motivo del programa Héroes Paisanos Invierno 2025, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, habilitó facilidades especiales para las personas que ingresan a México desde el extranjero durante la temporada decembrina.

El beneficio estará vigente del 28 de noviembre de 2025 al 8 de enero de 2026, periodo en el que los pasajeros pueden introducir al país diversos artículos como parte de su equipaje personal, así como mercancías adicionales, sin el pago de impuestos.

La autoridad aclara que "los bienes deberán poder ser transportados común y normalmente por el pasajero" y que algunos productos, como medicamentos controlados, requieren receta médica. Fuente: Shutterstock

De acuerdo con la autoridad aduanera, el objetivo es brindar certeza y protección a los connacionales que regresan al país, garantizando que conozcan qué pueden ingresar y cuál es el monto máximo permitido sin cargos fiscales.

Qué artículos puedes ingresar a México libres de impuestos

Ropa , calzado y artículos de aseo personal

Artículos para bebés como carriolas, cunas portátiles y sillas

Hasta dos cámaras fotográficas o de video

Tres teléfonos celulares

Dos tabletas electrónicas

Dos computadoras portátiles

Una impresora o copiadora portátil

Un proyector portátil

Libros, revistas y documentos impresos

Cinco juguetes y una consola de videojuegos

Dos instrumentos musicales

Medicamentos de uso personal

Hasta tres mascotas (con certificado zoosanitario)

Una tienda de campaña y artículos para campamento

La autoridad aclara que “los bienes deberán poder ser transportados común y normalmente por el pasajero” y que algunos productos, como medicamentos controlados, requieren receta médica.

Con el programa Héroes Paisanos Invierno 2025, el SAT permite ingresar a México equipaje y mercancías sin pagar impuestos hasta el 8 de enero. Secretaría de Hacienda

Franquicia fiscal: cuánto puedes ingresar además de tu equipaje

Además del equipaje personal, los viajeros pueden ingresar mercancías adicionales bajo el esquema de franquicia fiscal, siempre que su valor no supere los 500 dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda.

El SAT señala que “los pasajeros pueden ingresar a México mercancías adicionales a su equipaje personal, cuyo valor se acredite con la factura o nota de venta”. En caso de no contar con comprobantes, la autoridad aduanera podrá determinar el valor de los bienes.

Otro beneficio importante es que “las franquicias de los integrantes de una misma familia podrán acumularse”, siempre que ingresen juntos al país y en el mismo medio de transporte.

Lo que no puedes ingresar con la franquicia y fechas clave

Aunque la franquicia es amplia, existen restricciones claras. Con este beneficio no se permite el ingreso de bebidas alcohólicas, tabaco labrado ni combustible automotriz, salvo el que esté en el tanque del vehículo.

El programa Héroes Paisanos contempla tres periodos anuales, pero el vigente es el de Invierno, que concluye el 8 de enero de 2026. Según la autoridad, este esquema busca “facilitar el retorno de los connacionales al país en temporadas de alta afluencia”.

Para evitar contratiempos, el SAT recomienda revisar previamente la lista de artículos permitidos y conservar facturas o comprobantes, ya que el desconocimiento de la norma no exime de posibles sanciones en aduana.