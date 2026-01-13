De manera gradual, el Banco de México (Banxico) ha comenzado a despedir una serie de monedas y billetes, entre los que se destaca el histórico de 50 pesos.

La entidad monetaria del territorio azteca mantiene actualizada en sus plataforma oficial la lista de ejemplares que se encuentran en proceso de retiro, entre los que se incluye uno perteneciente a la familia F.

Las características de cada uno y el significado de su clasificación son ejes a los que los habitantes deberán prestar atención si quieren evitar perder todo su dinero.

¿Cuál es el billete de 50 pesos que saldrá de circulación?

La lista de billetes y monedas que se encuentran en proceso de retiro, según el Banxico, incluye entre sus ejemplares el de 50 pesos perteneciente a la familia F, que fue puesto en circulación en 2006.

El billete de 50 pesos de la familia F que se encuentra en proceso de retiro. (Foto: Banxico)

Cabe recordar que la familia de billetes F presenta cambios en los elementos de seguridad, en los colores y en tamaños, respecto a otros ejemplares. Cada denominación es de un tamaño diferente.

¿Cuáles son las características del billete de 50 pesos de la familia F?

Familia: F

Medidas: 127 x 66 mm

Material: Polímero

Anverso: Efigie de José María Morelos y Pavón, quien en 1810 se unió a la rebelión independentista de Miguel Hidalgo y en 1813 convocó e instaló el Congreso de Chilpancingo, donde presentó los “Sentimientos de la Nación”, documento en el que depuso su autoridad y se declaró “siervo de la nación”, estableciendo la independencia, el orden republicano, la proscripción de la esclavitud y la igualdad ciudadana; en 1814 el Congreso promulgó la Constitución de Apatzingán, la primera de México, y la imagen está acompañada por una viñeta con dos cañones contrapuestos, el estandarte de las fuerzas de Morelos y un arco y flecha con la palabra SUD.

Reverso: Acueducto de la ciudad de Morelia, Michoacán, construido en el siglo XVIII por el obispo Manuel Escalante Columbres y convertido en icono de la ciudad, acompañado en primer plano por tres mariposas monarca y, al lado izquierdo, por una estilización del símbolo prehispánico del estado de Michoacán (Mechuaca, “los de la tierra del pescado”), tomado del Códice Telleriano-Remensis.

¿Qué significa que se encuentren en proceso de retiro?

El Banxico mantiene una larga lista de billetes clasificados como “en proceso de retiro”. Esto quiere decir que por resolución de la entidad monetaria saldrán de circulación a través de los bancos de manera paulatina.

No obstante, es importante resaltar que aún conservan su poder liberatorio; o sea, valen la denominación que indican. Sin embargo, al quedar desactualizados deben ser separados para depositarse en el Banco Central y no volver a entregarse al público.

Por esta razón, quienes tengan alguno de estos ejemplares en sus casas, deben tener en cuenta que podrán seguir utilizándolos para distintas transacciones comerciales y de cambio, pero que se aconseja acercarlos a alguna entidad bancaria ya que próximamente dejarán de ser aceptados.