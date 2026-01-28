Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 28 de enero en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 28 de enero

1853: En la ciudad cubana de La Habana, nace José Martí, que será político republicano democrático, pensador, periodista, filósofo y poeta, fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria para liberar a Cuba del dominio español. Pertenecerá al movimiento literario del modernismo y será combatiente, general mayor del ejército de liberación. Su prematura muerte a los 42 años de edad en una emboscada, lo convertirá en mártir de la lucha independentista cubana contra el dominio español.

(Hace 173 años)

1841: Nace en Denbigh (Gales, Reino Unido) John Rowlands, más conocido como Henry Morton Stanley, que será explorador y periodista inglés nacionalizado estadounidense, famoso por sus expediciones a la entonces inexplorada África central, en una de las cuales encontrará al desaparecido David Livingstone.

(Hace 185 años)

1457: En el castillo de Pembroke, en Gales, nace Enrique VII, rey de Inglaterra y señor de Irlanda y fundador de la dinastía Tudor.

(Hace 569 años)

1928: Muere en Menton (Francia) Vicente Blasco Ibáñez, novelista español.

(Hace 98 años)

1881: Muere en San Petersburgo (Rusia) Fiodor Miljailovich Dostoievski, gran figura de la literatura rusa del siglo XIX y de todos los tiempos. Sus obras de gran realismo cuentan con un profundo contenido psicológico.

(Hace 145 años)

1596: Fallece de disentería Francis Drake en el mar, frente a las costas de Portobello (Panamá), tras su fallido intento de conquistar Panamá a los españoles.

(Hace 430 años)

1547: Tras 38 años de gobierno absolutista, fallece en Inglaterra el rey Enrique VIII, fundador de la iglesia anglicana, a los 55 años de edad.

(Hace 479 años)

814: Muere en Aquisgrán (Alemania), Carlomagno, emperador del Sacro Imperio de Occidente, el reino europeo más importante de su época. Para mantenerlo tuvo que guerrear.

(Hace 1212 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de José Martí en 1853, ya que se convirtió en una figura clave en la lucha por la independencia de Cuba del dominio español, siendo político, pensador y líder del Partido Revolucionario Cubano. Su legado perdura como símbolo de la resistencia y la búsqueda de libertad en la historia cubana.